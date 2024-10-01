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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da tedirgin Victor Osimhen bekleyişi! Ocak ayında...

Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kiralık olarak kattığı dünyaca ünlü santrafor Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yetenekli yıldız oyuncu için devreye giren Avrupa devi, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. İşte o takım ve ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'da tedirgin Victor Osimhen bekleyişi! Ocak ayında...

Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir hamle yaparak Napoli'de forma giyen yıldız oyuncu Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

Galatasaray'da tedirgin Victor Osimhen bekleyişi! Ocak ayında...

Nijeryalı yıldız için ara transfer döneminde bir hareketlilik yaşanması bekleniyordu ki haber, henüz devre arasına aylar kala geldi.

Galatasaray'da tedirgin Victor Osimhen bekleyişi! Ocak ayında...

Takvim'de yer alan habere göre genç santrafor için Chelsea kolları sıvadı. Oyuncunun menajeri ile temasa geçerek görüşme talep etti.

Galatasaray'da tedirgin Victor Osimhen bekleyişi! Ocak ayında...

Aktarılan bilgiye göre Osimhen'in temsilcisi "gelin görüşelim" yanıtını verdi.

Galatasaray'da tedirgin Victor Osimhen bekleyişi! Ocak ayında...

Galatasaray, sezonluk kiraladığı yıldız oyuncununtakımdan erken ayrılması durumunda İtalyan ekibinden tazminat alacak.

Galatasaray'da tedirgin Victor Osimhen bekleyişi! Ocak ayında...

Ancak bunun gerçekleşmesi durumunda taraftarların kısa sürede benimsediği yıldız oyuncuyu kaybetmiş olacak.

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