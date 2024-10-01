Galatasaray'da tedirgin Victor Osimhen bekleyişi! Ocak ayında...

Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir hamle yaparak Napoli'de forma giyen yıldız oyuncu Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

Nijeryalı yıldız için ara transfer döneminde bir hareketlilik yaşanması bekleniyordu ki haber, henüz devre arasına aylar kala geldi.