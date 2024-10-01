Galatasaray'da tedirgin Victor Osimhen bekleyişi! Ocak ayında...
Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kiralık olarak kattığı dünyaca ünlü santrafor Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yetenekli yıldız oyuncu için devreye giren Avrupa devi, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. İşte o takım ve ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Aktarılan bilgiye göre Osimhen'in temsilcisi "gelin görüşelim" yanıtını verdi.
Galatasaray, sezonluk kiraladığı yıldız oyuncununtakımdan erken ayrılması durumunda İtalyan ekibinden tazminat alacak.
Ancak bunun gerçekleşmesi durumunda taraftarların kısa sürede benimsediği yıldız oyuncuyu kaybetmiş olacak.
Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten Osimhen'in akibeti ise devre arasında belli olacak.
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