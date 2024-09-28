Osimhen Galatasaray'a gönülden bağlandı! Dursun Özbek ile özel görüşme yaptı
Yaz transfer döneminde Galatasaray'a imza atarak büyük yankı uyandıran Osimhen, sarı kırmızılı kulübe gönülden bağlandı. Dursun Özbek ile özel görüşme yapan yıldız oyuncu, "İyi ki beni transfer ettiniz başkanım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Takvim'de yer alan habere göre, yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde başkan Dursun Özbek'ten randevu talep etti. Özbek ile görüşme gerçekleştiren Osimhen'in söyledikleri ise dikkat çekiciydi.
ETRAFINA ENERJİ SAÇIYOR
25 yaşındaki forvetin bu görüşmede, "Beni transfer ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Burada çok mutlu ve huzurluyum. İyi ki beni transfer ettiniz başkanım" sözlerini sarf etti.
Osimhen, PAOK maçı sonrasında Icardi ile ilgili söylediği sözler nedeniyle taraftarın bir kez daha sevgisini kazanmıştı.
Nijeryalı golcü, "Mauro Icardi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Aynı zamanda lider. Michy Batshuayi çok iyi bir karakter.
Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Takım olarak yardımlaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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