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Haberler Galatasaray

Osimhen Galatasaray'a gönülden bağlandı! Dursun Özbek ile özel görüşme yaptı

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a imza atarak büyük yankı uyandıran Osimhen, sarı kırmızılı kulübe gönülden bağlandı. Dursun Özbek ile özel görüşme yapan yıldız oyuncu, "İyi ki beni transfer ettiniz başkanım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Osimhen Galatasaray'a gönülden bağlandı! Dursun Özbek ile özel görüşme yaptı

Galatasaray, transferin son gününde Napoli'nin dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'i transfer ederek büyük ses getirmişti.

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Osimhen Galatasaray'a gönülden bağlandı! Dursun Özbek ile özel görüşme yaptı

100 milyon Euro'luk değeriyle dünyanın en pahalı 5 golcüsünden biri olan Osimhen, geldiği günden beri arkadaşları ile uyumu ve performansıyla parmak ısırtıyor.

Osimhen Galatasaray'a gönülden bağlandı! Dursun Özbek ile özel görüşme yaptı

Mütevazı tavrıyla da dikkat çeken golcü futbolcunun son hamlesi ise herkesi şaşırttı.

Osimhen Galatasaray'a gönülden bağlandı! Dursun Özbek ile özel görüşme yaptı

Takvim'de yer alan habere göre, yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde başkan Dursun Özbek'ten randevu talep etti. Özbek ile görüşme gerçekleştiren Osimhen'in söyledikleri ise dikkat çekiciydi.

Osimhen Galatasaray'a gönülden bağlandı! Dursun Özbek ile özel görüşme yaptı

ETRAFINA ENERJİ SAÇIYOR

25 yaşındaki forvetin bu görüşmede, "Beni transfer ettiğiniz için çok teşekkür ederim.

Osimhen Galatasaray'a gönülden bağlandı! Dursun Özbek ile özel görüşme yaptı

Burada çok mutlu ve huzurluyum. İyi ki beni transfer ettiniz başkanım" sözlerini sarf etti.

Osimhen Galatasaray'a gönülden bağlandı! Dursun Özbek ile özel görüşme yaptı

Osimhen, PAOK maçı sonrasında Icardi ile ilgili söylediği sözler nedeniyle taraftarın bir kez daha sevgisini kazanmıştı.

Osimhen Galatasaray'a gönülden bağlandı! Dursun Özbek ile özel görüşme yaptı

Nijeryalı golcü, "Mauro Icardi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Aynı zamanda lider. Michy Batshuayi çok iyi bir karakter.

Osimhen Galatasaray'a gönülden bağlandı! Dursun Özbek ile özel görüşme yaptı

Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Takım olarak yardımlaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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