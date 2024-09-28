  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Icardi bu sezon 2. golünü kaydetti

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında attığı golle Trendyol Süper Lig’de bu sezon 2. gol sevincini yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 21:29 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 21:30
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Icardi bu sezon 2. golünü kaydetti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Müsabakanın 34. dakikasında sol taraftan Ismail Jakobs'un kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Icardi topu düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-0'a geldi.

31 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki 2. golünü kaydetti. Arjantinli futbolcunun bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Mauro Icardi'nin yerine 74. dakikada Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.

Osimhen'den sakatlık açıklaması!
Okan Buruk'tan penaltı isyanı!
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Eski Galatasaraylıdan Okan Buruk’a olay sözler! Kasımpaşa maçı sonrası…
CANLI | Nasrallah'tan sonra Hamaney paniği! İran'dan intikam yemini ABD'ye suçlama | Hizbullah'tan misilleme: Tel Aviv'de siren sesleri
Aslan uzatmalarda yıkıldı! Kasımpaşa 3 farktan döndü
Aslan rekoru elinden kaçırdı! İşte güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muslera: İlk yarı ve ikinci yarı farklı maçlar gibiydi Muslera: İlk yarı ve ikinci yarı farklı maçlar gibiydi 21:51
Okan Buruk'tan penaltı isyanı! Okan Buruk'tan penaltı isyanı! 21:46
Osimhen'den sakatlık açıklaması! Osimhen'den sakatlık açıklaması! 21:35
Icardi bu sezon 2. golünü kaydetti Icardi bu sezon 2. golünü kaydetti 21:27
"Oyundan çıktım ve çok fazla izleyemedim" "Oyundan çıktım ve çok fazla izleyemedim" 21:26
Aslan rekoru elinden kaçırdı! İşte güncel puan durumu Aslan rekoru elinden kaçırdı! İşte güncel puan durumu 21:11
Daha Eski
Alanyaspor evinde 3 puanı kaptı! Alanyaspor evinde 3 puanı kaptı! 21:02
Aslan uzatmalarda yıkıldı! Kasımpaşa 3 farktan döndü Aslan uzatmalarda yıkıldı! Kasımpaşa 3 farktan döndü 20:56
Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon! Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon! 20:49
Penaltı VAR'dan döndü! Penaltı VAR'dan döndü! 20:40
Yusuf Yazıcı transferi resmen açıklandı! Yusuf Yazıcı transferi resmen açıklandı! 20:11
G.Saray'a kötü haber! G.Saray'a kötü haber! 20:08