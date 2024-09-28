A Milli Takım'dan Galatasaraylı oyuncuya davet!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de yoluna namağlup olarak devam ediyor.

Öte yandan Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk maçta da Yunan ekibi PAOK'u 3 - 1 yenen sarı kırmızılılar, UEFA'nın yeni formatına da galibiyet ile başladı.