A Milli Takım'dan Galatasaraylı oyuncuya davet!
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ın genç yıldızını Ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile oynanacak Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosuna çağırdı. Böylelikle sarı kırmızılı formayı giyen yetenekli oyuncu, üzerinden kısa bir zaman geçmesinin ardından tekrardan Ay-Yıldızlı formaya kavuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 12:22 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 12:23
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Galibiyetin ardından Cimbom, Football Meets Data'da Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalma ihtimali en yüksek kulüp olarak gösterildi.
Beşiktaş ve Young Boys mağlubiyetlerinin ardından oluşan kaos ortamından böylesine başarılı rakamlara ulaşan Buruk ise taraftarların takdirini topladı.
Kasımpaşa maçından da galip gelerek Süper Lig'de 7'de 7 yapmayı planlayan Galatasaray'a A Milli Takım'dan da müjde geldi.
Teknik direktör Vincenzo Montella, PAOK maçında önplana çıkmaya başaran genç yıldızı Ay-Yıldızlı formayı yeniden giymeye davet etti.
Vincenzo Montella, Adana Demirspor'dan eski öğrencisi Yunus Akgün'ü ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile oynanacak Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosuna çağırma kararı aldı.
Sabah'ta yer alan habere göre İtalyan teknik adam, beklediği patlamayı gerçekleştiren 24 yaşındaki sağ kanadı ilk 11'de kullanmayı düşünüyor.
Yunus, A Milli Takım formasını en son 26 Mart 2024'te 6 - 1 kaybedilen Avusturya karşılaşmasında giymişti.
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