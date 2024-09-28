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Haberler Galatasaray

A Milli Takım'dan Galatasaraylı oyuncuya davet!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ın genç yıldızını Ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile oynanacak Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosuna çağırdı. Böylelikle sarı kırmızılı formayı giyen yetenekli oyuncu, üzerinden kısa bir zaman geçmesinin ardından tekrardan Ay-Yıldızlı formaya kavuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 12:22 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 12:23
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A Milli Takım'dan Galatasaraylı oyuncuya davet!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de yoluna namağlup olarak devam ediyor.

A Milli Takım'dan Galatasaraylı oyuncuya davet!

Öte yandan Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk maçta da Yunan ekibi PAOK'u 3 - 1 yenen sarı kırmızılılar, UEFA'nın yeni formatına da galibiyet ile başladı.

A Milli Takım'dan Galatasaraylı oyuncuya davet!

Karşılaşmanın golleri 48. dakikada Baba Rahman (K.K.), 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+5'te Mauro Icardi tarafından kaydedildi.

A Milli Takım'dan Galatasaraylı oyuncuya davet!

Galibiyetin ardından Cimbom, Football Meets Data'da Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalma ihtimali en yüksek kulüp olarak gösterildi.

A Milli Takım'dan Galatasaraylı oyuncuya davet!

Beşiktaş ve Young Boys mağlubiyetlerinin ardından oluşan kaos ortamından böylesine başarılı rakamlara ulaşan Buruk ise taraftarların takdirini topladı.

A Milli Takım'dan Galatasaraylı oyuncuya davet!

Kasımpaşa maçından da galip gelerek Süper Lig'de 7'de 7 yapmayı planlayan Galatasaray'a A Milli Takım'dan da müjde geldi.

A Milli Takım'dan Galatasaraylı oyuncuya davet!

Teknik direktör Vincenzo Montella, PAOK maçında önplana çıkmaya başaran genç yıldızı Ay-Yıldızlı formayı yeniden giymeye davet etti.

A Milli Takım'dan Galatasaraylı oyuncuya davet!

Vincenzo Montella, Adana Demirspor'dan eski öğrencisi Yunus Akgün'ü ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile oynanacak Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosuna çağırma kararı aldı.

A Milli Takım'dan Galatasaraylı oyuncuya davet!

Sabah'ta yer alan habere göre İtalyan teknik adam, beklediği patlamayı gerçekleştiren 24 yaşındaki sağ kanadı ilk 11'de kullanmayı düşünüyor.

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