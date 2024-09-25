  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Slavia Prag 1-2 Galatasaray Petrol Ofisi (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde!

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaştı. Zorlu mücadeleyi uzatmalarda 2-1 kazanan sarı kırmızılılar, Devler Ligi gruplarına kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 21:41 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 21:42
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Slavia Prag 1-2 Galatasaray Petrol Ofisi (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 2-2 berabere kaldığı Slavia Prag ile rövanş müsabakasında kozlarını paylaştı.

Sarı kırmızılılar uzatmalara giden mücadeleyi 2-1 kazanarak adını gruplara yazdırdı. Cimbom'un gollerini 49. dakikada Arzu Karabulut ve 100. dakikada Nazlıcan Parlak kaydetti. Slavia Prag'ın sayısı ise 31. dakikada Eda Karataş'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

GALATASARAY'DAN BİR İLK!

Öte yandan bu galibiyetin ardından ilk kez bir Türk kulübü, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermiş olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

G.Saray - PAOK | 11'ler açıklandı
RAMS Park'ta olay! Yunan taraftar dışarı çıkarıldı
DİĞER
Metin Arolat'ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte Metin Arolat’ın o anları!
CANLI | BM'de yoğun diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti
Van Bronckhorst: Mucize bir doktor değilim!
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda? Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda? 20:02
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı! 19:29
G.Saray - PAOK | 11'ler açıklandı G.Saray - PAOK | 11'ler açıklandı 18:48
İşte Adanaspor'un yeni teknik direktörü! İşte Adanaspor'un yeni teknik direktörü! 18:32
Slavia Prag - G.Saray | CANLI Slavia Prag - G.Saray | CANLI 18:16
Van Bronckhorst: Mucize bir doktor değilim! Van Bronckhorst: Mucize bir doktor değilim! 17:36
Daha Eski
Farioli:Beşiktaş maçı... Farioli:Beşiktaş maçı... 16:36
Yıldırım cephesinden Okan Buruk açıklaması! Yıldırım cephesinden Okan Buruk açıklaması! 16:33
Beşiktaş'a neden gönderildi? Joao Mario... Beşiktaş'a neden gönderildi? Joao Mario... 16:30
Galatasaray - PAOK maçı yayın bilgileri! Galatasaray - PAOK maçı yayın bilgileri! 15:55
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 15:11
Mbappe'den Madrid'e kötü haber! Mbappe'den Madrid'e kötü haber! 14:49