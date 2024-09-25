Slavia Prag 1-2 Galatasaray Petrol Ofisi (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 2-2 berabere kaldığı Slavia Prag ile rövanş müsabakasında kozlarını paylaştı.

Sarı kırmızılılar uzatmalara giden mücadeleyi 2-1 kazanarak adını gruplara yazdırdı. Cimbom'un gollerini 49. dakikada Arzu Karabulut ve 100. dakikada Nazlıcan Parlak kaydetti. Slavia Prag'ın sayısı ise 31. dakikada Eda Karataş'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

GALATASARAY'DAN BİR İLK!

Öte yandan bu galibiyetin ardından ilk kez bir Türk kulübü, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermiş olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: