Galatasaray - PAOK maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştığı maçı 3 - 1 kazanarak puan tablosunda 1. sıraya yerleşti. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar, Süper Lig'de 5. yıldızı armaya ekleme mücadelesini sürdürürken öte yandan Avrupa Ligi'nde de mutlu sonra ulaşmak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mücadelesine PAOK karşısında çıkmaya hazırlanan Cimbom, Selanik ekibi ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 22:00'da İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in düdüğü ile başlayacak.