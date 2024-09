Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kadıköy'de rahat bir maç oynadıklarını vurguladı. Buruk, "Çok mutluyuz. Buraya gelen taraftara teşekkür ederim. Bu galibiyet onlar için çok önemli. Fenerbahçe galibiyeti, deplasmanda olan galibiyet çok önemli. Maçın başından sonuna kadar rahat bir maç oldu. Maçın son bölümünde 3-1'i korumaya çalıştık, onlar baskı kurdu. Önemli ve değerli bir galibiyet" dedi

RAKİBİ YAKLAŞTIRMADIK

Son iki maçta kimse mutlu olmamıştı" diyen başarılı teknik adam, "Bu kez iki takım da çok pozisyona girdi. İlk yarı 2-0 oldu, bu yüzden rahat maç oldu. Rakibi yanımıza yaklaştırmadık. İki takımı da tebrik ederim. Maç temiz geçti, hakem maçı iyi yönetti. Maçtan sonra olay olmadan ayrılacağız. Yükselen bir çizgimiz var. Puan farkı için erken, çok önemli bir yarış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

MOURİNHO'YA GÖNDERME

Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etmelerinin ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya gönderme yaptı. Sarı-kırmızılı takım sosyal medya hesabından Mourinho için söylenen The Special One'a gönderme olarak Okan Buruk'un görseliyle "The winner one" paylaşımında bulundu. Galatasaraylı taraftarlar bu göndermeyi birçok kez paylaştı.

REKORU KIRAN İLK TÜRK TEKNİK ADAM

Trendyol Süper Lig'de 6'da 6 yapan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların tarihinde ligde çıktığı ilk altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan ilk Türk teknik adam oldu. İmparator Fatih Terim'i geçen Buruk, Hollandalı teknik adam Rijkaard'ı da yakaladı.

YUNUS RESİTAL YAPTI

Okan Buruk'un Kerem Aktürkoğlu'nun gidişinden sonra formayı verdiği Yunus Akgün, hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında ilk 11'de başlayan ve geçen hafta 3-1'lik Gaziantep galibiyetinde ağları sarsıp bu sezon siftah yapan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, derbiye de ilk 11'de başladı. İlk yarıda müthiş bir futbol ortaya koyan Akgün, Mertens'in golünde Osimhen'e gönderdiği şık pasla atağı başlatan isim oldu. İkinci yarıda da güzel futbolunu sürdüren genç yıldız, 78'de de gole çok yaklaştı. Osimhen'le yaptığı verkaçın ardından soldan ceza sahasına girip, Çağlar'ın bacaklarının arasından topu geçiren Yunus Akgün, Livakovic'i geçemedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç sonunda Yunus Akgün'e büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.

FENERBAHÇE'Yİ EN ÇOK YENEN OKAN BURUK

2017-18 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en fazla mağlup eden teknik direktör Okan Buruk 6'yla Okan Buruk oldu. Buruk ayrıca 2 galibiyet, 1 beraberlikle, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye konuk olduğu ilk üç maçta mağlubiyet yaşamayan ikinci teknik direktör oldu (Jupp Derwall; Mayıs 1985-Eylül 1986 arasında 1G 2B).

ASLAN'LA 4. DERBİ GALİBİYETİ

Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında önemli bir başarı elde etti. Okan Buruk'lu G.Saray, F.Bahçe'ye karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların teknik adamı ayrıca Kadıköy'de sarı-lacivertlileri de 2. kez mağlup etmeyi başardı.