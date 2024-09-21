%66’sını kaybetmedi

Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan teknik adamların Fenerbahçe deplasmanı karnesine göz atınca ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Mutlu sona ulaşan Türk teknik adamlar Gündüz Kılıç, Mustafa Denizli, Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim ve Okan Buruk ligde Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 27 maça çıktı. 8 galibiyet, 10 beraberlikle yüzde 66'sından puan aldı. Türk hocalar, 9 maçı ise kaybetti. Sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk sevinci yaşayan yabancı teknik adamlarda ise galibiyet oranı düştü. Tomislav Kaloperovic, Brian Birch, Karl-Heinz Feldkamp, Reiner Hollmann, Mircea Lucescu ve Eric Gerets, Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki 16 maçın 10'unu kaybetti. 3'er galibiyet ve beraberlik alan hocaların puan kazanma oranı yüzde 37.5'a düştü.