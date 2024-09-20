Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Ön görüşmeler başladı
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da transfer noktasında çalışmalar durmadan devam ediyor. Sarı-kırmızıllar uzun bir süredir takibini sürdürdüğü gurbetçi oyuncu için devre arasında harekete geçme kararı aldı. İşte haberin detayları...GS SPOR HABERLERİ
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Ezeli rakibini mağlup edip yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Galatasaray'da maçın hazırlıkları ise sürüyor.
Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbinin hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren sarı-kırmızılı kulüp, transferin son gününde Roland Sallai'yi kadrosuna katmıştı.
Bu sezon lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösterecek Cimbom, kadrosunu da bu ölçüde şekillendirdi.
Devre arası transfer dönemi hazırlıklarına da şimdiden başlayan Galatasaray, gurbetçi yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Barış Alper Yılmaz'ın devre arasında takımdana ayrılma ihtimaline karşın elini sağlam tutmak isteyen Cimbom, Eren Dinkçi'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce de sarı-kırmızılıların gündemine gelen genç futbolcuyu renklerine bağlamak için Freiburg'la ön görüşmelere başladı.
Geçtiğimiz sezonu Heidenheim'de kiralık geçiren 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Alman ekibinde 34 resmi maçta forma giydi.
2001 doğumlu futbolcu bu maçlarda 11 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Yaz transfer döneminde Freiburg'a transfer olan Eren Dinkçi, santrfor hattında da forma giyebiliyor.
Yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro.
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