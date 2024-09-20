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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Ön görüşmeler başladı

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da transfer noktasında çalışmalar durmadan devam ediyor. Sarı-kırmızıllar uzun bir süredir takibini sürdürdüğü gurbetçi oyuncu için devre arasında harekete geçme kararı aldı. İşte haberin detayları...GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 10:42
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Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Ön görüşmeler başladı

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı sahasında konuk etti.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Ön görüşmeler başladı

Taraftarı önünde rakibini Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Batshuayi'nin golleriyle 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Ön görüşmeler başladı

Dev derbi öncesi 3 puanı cebine koyan Cimbom'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Ön görüşmeler başladı

Ezeli rakibini mağlup edip yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Galatasaray'da maçın hazırlıkları ise sürüyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Ön görüşmeler başladı

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Ön görüşmeler başladı

Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbinin hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Ön görüşmeler başladı

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren sarı-kırmızılı kulüp, transferin son gününde Roland Sallai'yi kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Ön görüşmeler başladı

Bu sezon lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösterecek Cimbom, kadrosunu da bu ölçüde şekillendirdi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Ön görüşmeler başladı

Devre arası transfer dönemi hazırlıklarına da şimdiden başlayan Galatasaray, gurbetçi yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Ön görüşmeler başladı

Barış Alper Yılmaz'ın devre arasında takımdana ayrılma ihtimaline karşın elini sağlam tutmak isteyen Cimbom, Eren Dinkçi'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Ön görüşmeler başladı

Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce de sarı-kırmızılıların gündemine gelen genç futbolcuyu renklerine bağlamak için Freiburg'la ön görüşmelere başladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Ön görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezonu Heidenheim'de kiralık geçiren 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Alman ekibinde 34 resmi maçta forma giydi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Ön görüşmeler başladı

2001 doğumlu futbolcu bu maçlarda 11 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Ön görüşmeler başladı

Yaz transfer döneminde Freiburg'a transfer olan Eren Dinkçi, santrfor hattında da forma giyebiliyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Ön görüşmeler başladı

Yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro.

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