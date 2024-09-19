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Haberler Galatasaray

GALATASARAY SLAVIA PRAG MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Petrol Ofisi - Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında Slavia Prag'ı konuk edecek. Çekya temsilcisi karşısında 3 tam puan için sahaya çıkacak olan temsilcimiz, tur atlaması halinde Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak. Peki Galatasaray Petrol Ofisi - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 15:20
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GALATASARAY SLAVIA PRAG MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Petrol Ofisi - Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Petrol Ofisi - Slavia Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında temsilcimiz Galatasary, Slavia Prag'ı konuk edecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçın galibi takım, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray Petrol Ofisi - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY PETROL OFİSİ - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Petrol Ofisi - Slavia Prag maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma, ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY PETROL OFİSİ - SLAVİA PRAG MAÇI canlı izle

ROMEN HAKEM YÖNETECEK

Maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ana Maria Terteleac yönetecek. Onun yardımcıları Michaela Tepusa ve Roxana Ivanov olacak.

Galatasaray Petrol Ofisi ilk turda Racing Union'u 4-1, Kazakistan ekibi BIIK Shymkent'i ise 5-0 yenerek adını bir sonraki tura yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı ilk maçını da 11-0'lık farklı skorla kazanmayı bilmişti.

Slavia Prag ise yerel ligine dört maçta dört galibiyetle başladı ve 12 puanla zirvede bulunuyor. Rövanş maçı ise 25 Eylül Çarşamba günü Prag'da oynanacak.

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