Galatasaray'da Fatih Terim ve Ünal Aysal gelişmesi! "Yemek yerken karşılaştık..."

Galatasaray'daki görevine 2013 - 2014 sezonu devam ederken son verilen Fatih Terim'in sarı kırmızılı yönetimin başkanı Ünal Aysal'la arası yıllardır soğuktu. Aysal'ın Hürriyet'e yaptığı özel açıklamaya göre ikili, Atina'da bir araya geldi. Aysal şunları söyledi:

SAYGI HEP VARDI

"O dönemin şampiyonluk telaşı içinde bu konu oldukça farklı algılandı. Nitekim sonrasında ne benim Fatih hoca hakkında, ne de onun benim hakkımda kişisel ve hasmane bir söylemi olmadı. Bir araya geldiğimiz her G.Saray etkinliğinde karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde merhabalaştık. En son yurt dışında bir restoranda yemek yerken karşılaştık ve karşılıklı olarak sohbet ederek buzları erittik. Galatasaray'da küslük ve kırgınlık olmaz." · Bahsi geçen dönem, Ünal Aysal'ın Fatih Terim hakkında "Başarılı bir eleman" ifadesiyle başlamıştı. Başarılı teknik adamın Galatasaray'la birlikte Milli Takım'ı çalıştırmak istemesiyle tırmanan gergin süreç Terim'in görevine son verilmesiyle sona ermişti.