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Haberler Galatasaray

Galatasaray'ın 6 değişiklik yapması tartışmalara neden oldu! O kural ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 5-0 kazanarak haftayı kayıpsız kapattı. Geceye Galatasaray'ın 6 değişiklik yapması damga vurdu. İşte 6 değişikliğin sebebi ve kuralı. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 09:36
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Galatasaray'ın 6 değişiklik yapması tartışmalara neden oldu! O kural ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Galatasaray'ın 6 değişiklik yapması tartışmalara neden oldu! O kural ortaya çıktı

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Galatasaray'ın 6 değişiklik yapması tartışmalara neden oldu! O kural ortaya çıktı

Ligde 1 maçı eksik olan sarı kırmızılılar 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti.

Galatasaray'ın 6 değişiklik yapması tartışmalara neden oldu! O kural ortaya çıktı

Sarı kırmızılıların yeni transferleri Ismail Jakobs ve Victor Osimhen ilk kez Galatasaray formasını giydi.

Galatasaray'ın 6 değişiklik yapması tartışmalara neden oldu! O kural ortaya çıktı

SARA İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Gabriel Sara, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü Çaykur Rizespor'a attı.

Galatasaray'ın 6 değişiklik yapması tartışmalara neden oldu! O kural ortaya çıktı

OSIMHEN MAÇ SONU TRİBÜNE ÇIKTI

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının ardından Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai, 3'lü çektirdi.

Galatasaray'ın 6 değişiklik yapması tartışmalara neden oldu! O kural ortaya çıktı

Osimhen ayrıca kale arkasındaki tribüne çıkarak taraftarların arasına girdi.

Galatasaray'ın 6 değişiklik yapması tartışmalara neden oldu! O kural ortaya çıktı

G.SARAY'IN 6 DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEM OLDU

Rizespor maçının 82. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine Yusuf Demir oyuna girerken Galatasaray'da bu maçtaki 6. değişikliğini yapmış oldu.

Galatasaray'ın 6 değişiklik yapması tartışmalara neden oldu! O kural ortaya çıktı

Bu durum taraftarların kafasında soru işareti yaratırken kural ortaya çıktı ve 6. değişiklik yapılmasındaki sebep anlaşıldı.

Galatasaray'ın 6 değişiklik yapması tartışmalara neden oldu! O kural ortaya çıktı

Rizesporlu Alikulov "kafa travması" nedeniyle oyundan çıktığı için her iki takıma da toplamda 6 oyuncu değişikliği hakkı tanındı.

Galatasaray'ın 6 değişiklik yapması tartışmalara neden oldu! O kural ortaya çıktı

Bu kural ilk kez Ümraniyespor- Fatih Karagümrük maçında uygulandı.

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