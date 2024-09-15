Galatasaray'ın 6 değişiklik yapması tartışmalara neden oldu! O kural ortaya çıktı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 5-0 kazanarak haftayı kayıpsız kapattı. Geceye Galatasaray'ın 6 değişiklik yapması damga vurdu. İşte 6 değişikliğin sebebi ve kuralı. | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı kırmızılıların yeni transferleri Ismail Jakobs ve Victor Osimhen ilk kez Galatasaray formasını giydi.
SARA İLK GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Gabriel Sara, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü Çaykur Rizespor'a attı.
OSIMHEN MAÇ SONU TRİBÜNE ÇIKTI
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının ardından Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai, 3'lü çektirdi.
Osimhen ayrıca kale arkasındaki tribüne çıkarak taraftarların arasına girdi.
G.SARAY'IN 6 DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEM OLDU
Rizespor maçının 82. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine Yusuf Demir oyuna girerken Galatasaray'da bu maçtaki 6. değişikliğini yapmış oldu.
Bu durum taraftarların kafasında soru işareti yaratırken kural ortaya çıktı ve 6. değişiklik yapılmasındaki sebep anlaşıldı.
Rizesporlu Alikulov "kafa travması" nedeniyle oyundan çıktığı için her iki takıma da toplamda 6 oyuncu değişikliği hakkı tanındı.
Bu kural ilk kez Ümraniyespor- Fatih Karagümrük maçında uygulandı.
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