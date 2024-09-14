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Haberler Galatasaray

Okan Buruk Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 22:37 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 22:44
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Okan Buruk Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Bu maçlara hazırlık milli takım sonrası zor oluyor. Çok fazla oyuncumuzla çalışamadık. Devamında sadece 2 gün birlikte çalıştık. Rakibimiz 5'li savunmayla bizi karşıladı. Bunu bir duran topla çözdük. Oyunun devamında rakibimizin çok açılmadığını gördük. Girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız golle bizim için önemli. Ayrıca çok fazla pozisyon vermedik. Bu bizim için sevindirici.

Transfer dönemi önemli ama transfer dönemi bittikten sonra oyuncuların ve bizim rahatladığımızı görüyoruz. Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz. Hem Türkiye Ligi'ni kazanmak hem de Avrupa Kupası'nı kazanmak istiyoruz.

"SARA İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDU"

Torreira ile beraber çok iyi bir oyun sergilediler. Özellikle savunma oyuncularımızın öne doğru çıkması. Sara'nın performansını etkiledi.

Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Takımın oyunu ve taraftarımızın coşkusu birleştiğinde çok güzel oluyor. O yüzden takımımızın hep böyle oynaması gerekiyor.

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