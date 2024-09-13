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Haberler Galatasaray

Metin Oktay kabri başında anıldı

Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay, vefatının 33. yılında kabri başında anıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 13:02
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Metin Oktay kabri başında anıldı

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 33. yılında kabri başında anıldı.

Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Metin Oktay'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Burada konuşan Metin Öztürk, "Benim adımın Metin olmasının sebebi Metin Oktay'dan geliyor. Palermo'ya transfer olduğunda 1961 yılında rahmetli babam adımı Metin koymuş. O dönem milyonlarca Galatasaraylı ailenin evladına koyduğu isim gibi. Çok erken bir yaşta vefat etti. Herkes gibi ben de perişan oldum. Bugün Galatasaray Türkiye'nin en büyük taraftar kitlesine sahipse Metin Oktay ağabeyimizin ve onun gibi Türk futboluna hizmet etmiş kıymetli büyüklerimizin büyük etkisi var. Galatasaray'a katkısı olan pek çok kişi vardır ama kurucu başkanımız Ali Sami Yen'den sonra en büyük sembolümüzdür Metin Oktay. Onun bıraktığı yerden başarı çıtasını ileriye taşımaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve dualar okundu.

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