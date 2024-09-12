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Haberler Galatasaray

Kuşkumuz yok

Okan Buruk, milli aradan sonra çıkışa geçeceklerini aktarıp, "Transfer dönemi bittikten sonra fabrika ayarlarımıza döneceğiz. Ondan kuşkumuz yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Kuşkumuz yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği üyeleri tarafında düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katıldı. Okan Buruk'un Galatasaray'daki futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinden kesitler gösterilerek 25. şampiyonlukla 5. yıldız vurgusu yapıldı. Öte yandan basın mensuplarına da kısa bir konuşma yapan Okan Buruk, şu sözleri kullandı: "Tekrar havayı yakalamamız gerekiyor. İnşallah transfer dönemi bittikten sonra, biz de takım olarak tam olarak hazır olduktan sonra fabrika ayarlarımıza döneceğiz. Ondan kuşkumuz yok. Hep 'Mayıslar Bizim' diyoruz. 24. şampiyonluktan sonra hedef 5. yıldız ve şampiyonluk demiştim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu yolda elimizden geleni yapacağız. Sistem anlamında 3'lü ve 4'lü formasyonlar uygulayacağız."

ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Okan Buruk, sezon başında yaşanan zorlukların farkında olduklarını belirterek, "Başlangıçta takımımızı, taraftarımızı üzdüğümüz yerler oldu. Bunları inşallah ortadan kaldıracağız. Oyun olarak güçlü, dışarıdan güçlü, rakiplerin korktuğu, saygı duyduğu bir Galatasaray'ı oyun olarak ortaya çıkaracağız. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın" yorumunu yaptı.

MUTLU VE GURURLUYUM

Galatasaray altyapısından yetiştiğini ve sarı-kırmızılı kulübü çok sevdiğini dile getiren Okan Buruk, "Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne ulaşmış biri olarak burada sevgi ve mutluluğu her zaman Florya'ya taşımaya çalışan biriyim. Bu isteğimiz ve doğallığımız bize çok büyük başarı getirecek. Burada olduğum için mutlu ve gururluyum. İnşallah uzun yıllar bir arada olur ve başarıları yaşarız" görüşünü paylaştı.

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