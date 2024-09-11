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TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan savunmaya sürpriz isim! 3'lü sistem için biçilmiş kaftan

Cuma gecesine kadar fırsat bulması halinde sol stoper takviyesi yapmayı da planlayan Galatasaray'ın Leeds United'ta forma giyen Avusturyalı futbolcu Maximilian Wöber ile ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan savunmaya sürpriz isim! 3'lü sistem için biçilmiş kaftan

Osimhen hamlesi sonrası geçilmesi planlanan 3'lü sistemi en güçlü şekilde oynamak isteyen Galatasaray'da transfer arayışları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan savunmaya sürpriz isim! 3'lü sistem için biçilmiş kaftan

Sarı-Kırmızılılar cuma gecesine kadar fırsat bulması durumunda savunmaya sol ayaklı stoper takviyesi yapmak da istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan savunmaya sürpriz isim! 3'lü sistem için biçilmiş kaftan

Takvim'in haberine göre, çok sayıda isimle ilgili fiyat ve performans araştırması yapan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen son ismin Maximilian Wöber olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan savunmaya sürpriz isim! 3'lü sistem için biçilmiş kaftan

İngiltere'de Championship'te mücadele eden Leeds United'ın kadrosunda yer alan Avusturyalı futbolcu bu sezon sadece 1 kupa maçında 63 dakika görev yapabildi.

TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan savunmaya sürpriz isim! 3'lü sistem için biçilmiş kaftan

Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach'ta kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Wöber 2023 yılında Salzburg'tan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan savunmaya sürpriz isim! 3'lü sistem için biçilmiş kaftan

1.88 boyu ve güçlü fiziği ile dikkatleri çeken Wöber'in mevcut piyasa değeri 10 milyon Euro.

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