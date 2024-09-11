TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan savunmaya sürpriz isim! 3'lü sistem için biçilmiş kaftan

Sarı-Kırmızılılar cuma gecesine kadar fırsat bulması durumunda savunmaya sol ayaklı stoper takviyesi yapmak da istiyor.

Takvim'in haberine göre, çok sayıda isimle ilgili fiyat ve performans araştırması yapan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen son ismin Maximilian Wöber olduğu öğrenildi.