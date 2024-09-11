TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan savunmaya sürpriz isim! 3'lü sistem için biçilmiş kaftan

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Cuma gecesine kadar fırsat bulması halinde sol stoper takviyesi yapmayı da planlayan Galatasaray'ın Leeds United'ta forma giyen Avusturyalı futbolcu Maximilian Wöber ile ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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İngiltere'de Championship'te mücadele eden Leeds United'ın kadrosunda yer alan Avusturyalı futbolcu bu sezon sadece 1 kupa maçında 63 dakika görev yapabildi.
Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach'ta kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Wöber 2023 yılında Salzburg'tan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
1.88 boyu ve güçlü fiziği ile dikkatleri çeken Wöber'in mevcut piyasa değeri 10 milyon Euro.
Galatasaray yönetiminin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmeler yaptığı gelen bilgiler arasında.
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