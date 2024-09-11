GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz Oshimhen kararı! Rizespor maçında...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Ligde kayıpsız yoluna devam eden sarı kırmızılılar taraftarı önünde galip gelerek 3 puanın sahibi olmak istiyor. Yeni transferlerin sahne alacağı karşılaşmada forvet bölgesinde Osimhen mi, Batshuayi'nin mi oynayacağı merak konusu oldu. İşte Okan Buruk'un kararı... | GALATASARAY HABERLERİ
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Yeni transferlerin sahne alması beklenen karşılaşamda hücum hattında kimin oynayacağı ise merak konusu oldu.
Teknik direktör Okan Buruk'un tek forvetle çıkmayı düşündüğü mücadelede ileri uçta Batshuayi'nin şans bulması bekleniyor.
Yeni transfer Victor Osimhen ise kulübede yer alacak.
Nijeryalı yıldız, Buruk'un tercihine göre ikinci yarıda süre alacak.
Batshuayi, bu sezon Galatasaray'da 6 maça çıkarken 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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