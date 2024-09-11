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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz Oshimhen kararı! Rizespor maçında...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Ligde kayıpsız yoluna devam eden sarı kırmızılılar taraftarı önünde galip gelerek 3 puanın sahibi olmak istiyor. Yeni transferlerin sahne alacağı karşılaşmada forvet bölgesinde Osimhen mi, Batshuayi'nin mi oynayacağı merak konusu oldu. İşte Okan Buruk'un kararı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 09:27
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz Oshimhen kararı! Rizespor maçında...

Milli aranın ardından gözünü Süper Lig'de oynayacağı maça çeviren Galatasaray'da Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz Oshimhen kararı! Rizespor maçında...

Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Mauro Icardi karşılaşmada görev alamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz Oshimhen kararı! Rizespor maçında...

Düzeni değiştirmek isteyen Okan Buruk, çift forvetli düzenle sahaya çıkmak için İcardi'nin tam randımanlı hale gelmesini bekleyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz Oshimhen kararı! Rizespor maçında...

Yeni transferlerin sahne alması beklenen karşılaşamda hücum hattında kimin oynayacağı ise merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz Oshimhen kararı! Rizespor maçında...

Teknik direktör Okan Buruk'un tek forvetle çıkmayı düşündüğü mücadelede ileri uçta Batshuayi'nin şans bulması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz Oshimhen kararı! Rizespor maçında...

Yeni transfer Victor Osimhen ise kulübede yer alacak.

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