Galatasaray 3 - 0 KV Drita (Kadınlar Voleybol Balkan Kupası)

Galatasaray Daikin, İstanbul'da düzenlenen 2024 Kadınlar Voleybol Balkan Kupası'nın ikinci maçında Kosova ekibi KV Drita'yı 3-0 yendi. Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın setlerini 25-8, 25-12 ve 25-7 kazandı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Balkan Kupası'ndaki ikinci maçında Kosova'dan Kv Drita takımı ile karşı karşıya gelen Galatasaray Daikin, 25-8, 25-12 ve 25-7 set sonuçlarıyla mücadeleyi yine 3-0 net bir skorla galip kapattı.İlk maçında Bosna Hersek ekibi ZOK Igman'ı set vermeden mağlup eden takımımız, son maçına kayıpsız şekilde girecek.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede takımımız , Ann Kalandadze, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eline Timmerman, Britt Bongaerts, Alexia Carutasu, Eylül Akarçeşme(L) 6'sıyla maça başladı.

Maçın en skorer ismi ise 13 sayı ile Galatasaray Daikin takımımızın yıldız oyuncusu Yasemin Güveli oldu.

Takım kaptanımız İlkin Aydın'ın öncülüğünde bütün takımın taraftara süprizi yine tribünleri ayağa kaldırdı. Galatasaray Daikin, 12 Eylül Perşembe günü 19.00'da Yunanistan'dan PAOK takımı ile karşılaşacak.

Balkan kupasına son bir adım kala adını Challenge CUP'a yazdırmak isteyen takımımıza başarılar dileriz."

İŞTE MAÇIN SON ANLARI