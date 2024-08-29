Transferde dev Javi Galan kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya
Transfer tahtasının kapanmasına 2 hafta kala flaş gelişmeler yaşanıyor. Devler Ligi'nden elenen Galatasaray ve Van Bronckhorst ile çıkış yakalayan Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen ezeli rakipler Atletico Madrid'in yıldızını kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. İşte transferin detayları...
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Takvim'de yer alan habere göre iki takımın da ilerleyen günlerde oyuncu için teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Sociedad'da geçiren 29 yaşındaki sol bek 18 resmi maçta forma giymişti.
Javi Galan, bu maçlarda 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Madrid ekibinin Arjantinli teknik diretörü Simeone'nin takımda düşünmediği tecrübeli futbolcunun ya yeniden kiralanması, ya da bonservisiyle ayrılması bekleniyor.
İspanyol oyuncunun piyasa değeri ise 7 milyon Euro.
Galan'ın kontratı 2026 yılında sona eriyor.
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