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Transferde dev Javi Galan kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya

Transfer tahtasının kapanmasına 2 hafta kala flaş gelişmeler yaşanıyor. Devler Ligi'nden elenen Galatasaray ve Van Bronckhorst ile çıkış yakalayan Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen ezeli rakipler Atletico Madrid'in yıldızını kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. İşte transferin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Transferde dev Javi Galan kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.

Transferde dev Javi Galan kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya

İspanyol basınında yer alan haberde sol bek arayan iki takımın Atletico Madrid'in takımdan ayrılması beklenen İspanyol yıldızı Javi Galan'a talip olduğu ne sürüldü.

Transferde dev Javi Galan kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya

Haberin detaylarında iki takımın oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Transferde dev Javi Galan kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya

Takvim'de yer alan habere göre iki takımın da ilerleyen günlerde oyuncu için teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.

Transferde dev Javi Galan kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Sociedad'da geçiren 29 yaşındaki sol bek 18 resmi maçta forma giymişti.

Transferde dev Javi Galan kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya

Javi Galan, bu maçlarda 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Transferde dev Javi Galan kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya

Madrid ekibinin Arjantinli teknik diretörü Simeone'nin takımda düşünmediği tecrübeli futbolcunun ya yeniden kiralanması, ya da bonservisiyle ayrılması bekleniyor.

Transferde dev Javi Galan kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya

İspanyol oyuncunun piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

Transferde dev Javi Galan kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya

Galan'ın kontratı 2026 yılında sona eriyor.

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