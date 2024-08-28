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Taglıafıco sürprızı

Sol beke transfer planlayan Galatasaray’da Nicolas Tagliafico ismi gündeme geldi. Arjantinli futbolcunun, Olympique Lyon’dan ayrılmak istediği ve İstanbul’a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Taglıafıco sürprızı

Galatasaray'da sol bek için yeni bir isim gündeme geldi. Foot Mercato'nun haberinde Arjantinli futbolcu Nicolas Tagliafico'nun adının sarı kırmızılı kulüple anıldığı belirtildi. Maddi ve sportif anlamda sıkıntıları olan Olympique Lyon'dan ayrılmak isteyen 31 yaşındaki sol bekin Galatasaray'da oynamak istediği kaydedildi. Sol bek transferi ile ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşeceği aktarıldı. Öte yandan yine Foot Mercato'da Galatasaray'ın Le Havre'da oynayan 27 yaşındaki Fildişili sol bek Christopher Operi'yle de ilgilendiği öne sürüldü.

SOL BEK ADAYLARI

SARI kırmızılılarda sol bek için adayların sayısı artıyor. Atletico Madrid'den Javi Galan, C.Brugge'den De Cuyper, Monaco'dan Ismail Jakobs gibi isimler öne çıkıyor. Son olarak Tagliafico adı gündeme eklendi.

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