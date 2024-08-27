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Galatasaray'ın Lauriente için teklifi ortaya çıktı!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da kanat transferi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu noktada gündemde olan Lauriente için yapılan teklif belli oldu. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'ın Lauriente için teklifi ortaya çıktı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

Galatasaray'ın Lauriente için teklifi ortaya çıktı!

TuttoMercato'da yer alan ve Takvim'in derlediği haberde Sarı-Kırmızılı takımın Sassuolo'nun Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente için teklif yaptığını öne sürdü.

Galatasaray'ın Lauriente için teklifi ortaya çıktı!

Haberde Galatasaray'ın Serie B'ye düşen takımdan ayrılmak istiyen ve antrenmalara da çıkmayan 25 yaşındaki futbolcu için 10+2 milyon Euro önerdiğini iddia ettti.

Galatasaray'ın Lauriente için teklifi ortaya çıktı!

Haberin detayında Sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncuya da yıllık 2,5 milyon Euro'dan 4 yıllık kontrat sunduğu ifade edildi. Bu teklife henüz yanıt vermeyen Çizme ekibinin 15 milyon Euro istediği de gelen haberler arasında.

Galatasaray'ın Lauriente için teklifi ortaya çıktı!

Geçtiğimiz sezon 40 maçta 3078 dakika süre alan Lauriente söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Çalım becerisiyle ön plana çıkan İtalyan kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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