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Galatasaray - Young Boys maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar 3-2 kaybettiği ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasında sahasında Young Boys'u konuk ediyor. Okan Buruk'un öğrencileri avantajlı bir skorla Devler Ligi'ne gitmek istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 21:53
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Galatasaray - Young Boys maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında oldukça kritik bir maça çıkıyor.

Sarı-kırmızılılar İsviçre'de aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından Young Boys'u konuk ediyor.

Okan Buruk'un öğrencileri avantajlı bir skor alarak Devler Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI İLK 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Kaan Ayhan, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Young Boys maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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