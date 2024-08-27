Galatasaray - Young Boys maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında oldukça kritik bir maça çıkıyor.
Sarı-kırmızılılar İsviçre'de aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından Young Boys'u konuk ediyor.
Okan Buruk'un öğrencileri avantajlı bir skor alarak Devler Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI İLK 11'LERİ:
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Kaan Ayhan, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi
Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro
GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI CANLI İZLE
GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Young Boys maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.