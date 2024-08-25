Galatasaray'da Derrick Köhn depremi!

G.Saray'da can sıkıcı gelişme... Alman kulüplerinden Hannover, Derrick Köhn'ün ödenmeyen taksitleri konusunda Sarı-Kırmızılı kulübü bir kez daha FIFA'ya gitmekle tehdit etti.

Takvim'in Bild gazetesinden derlediği haberde, Galatasaray'ın yıldız oyuncu için üzerinde anlaşmaya varılan 4 milyon Euro'luk bonservisin 2,5 milyon Euro'dan fazlasının henüz ödenmediğini öne sürdü.