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Galatasaray'da Derrick Köhn depremi!

Galatasaray, 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Derrick Köhn'ü geçtiğimiz sezonun devre arasında Hannover'den transfer etmişti. Alman ekibi, sarı kırmızılıların henüz ödemediği transfer borcundan dolayı FIFA'ya başvurmayı planlıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray'da Derrick Köhn depremi!

G.Saray'da can sıkıcı gelişme... Alman kulüplerinden Hannover, Derrick Köhn'ün ödenmeyen taksitleri konusunda Sarı-Kırmızılı kulübü bir kez daha FIFA'ya gitmekle tehdit etti.

Galatasaray'da Derrick Köhn depremi!

Takvim'in Bild gazetesinden derlediği haberde, Galatasaray'ın yıldız oyuncu için üzerinde anlaşmaya varılan 4 milyon Euro'luk bonservisin 2,5 milyon Euro'dan fazlasının henüz ödenmediğini öne sürdü.

Galatasaray'da Derrick Köhn depremi!

Bunun üzerine Hannover'in Galatasaray'a bir uyarı daha geçtiğini iddia etti.

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