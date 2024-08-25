Galatasaray'da Derrick Köhn depremi!
Galatasaray, 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Derrick Köhn'ü geçtiğimiz sezonun devre arasında Hannover'den transfer etmişti. Alman ekibi, sarı kırmızılıların henüz ödemediği transfer borcundan dolayı FIFA'ya başvurmayı planlıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Haberde bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılılar'ın 2.5 milyon Euro'luk borcu yeniden taksitlendirmek için Hannover ile uzlaşmaya çalıştığına yer verildi.
Ayrıca iki kulübün de anlaşmaya çalışacağı duyuruldu.
DİĞER