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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! İngiliz basını duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Victor Nelsson'la Premier Lig'den bir takımın ilgilendiği iddia edildi. İşte o takım ve detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 13:21
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! İngiliz basını duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'la deplasmanda karşılaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! İngiliz basını duyurdu

Maçın ilk yarısını 2-0 geride bitiren Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda oyuna sonradan dahil olan Michy Batshuayi'nin golleriyle maçta eşitliği sağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! İngiliz basını duyurdu

Ancak 86.dakikada Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı, Young Boys atağını kesmek isterken ceza sahası içerisinde topa elle müdahalede bulunarak penaltıya sebep oldu ve ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! İngiliz basını duyurdu

Young Boys'un kazandığı penaltıyı Filip Ugrinic gole çevirerek takımını tekrar öne geçirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! İngiliz basını duyurdu

Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, Young Boys'a 3-2 yenilerek tur şansını İstanbul'a bırakmış oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! İngiliz basını duyurdu

Öte yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! İngiliz basını duyurdu

Sarı-kırmızılı ekipte transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! İngiliz basını duyurdu

Son olarak İngiliz basınından Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! İngiliz basını duyurdu

The Guardian'ın haberine göre Premier Lig ekiplerinden West Ham United hala bir stoper arayışında ve Victor Nelsson potansiyel bir hedef.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! İngiliz basını duyurdu

West Ham, Nelsson'un transferini 12 milyon Sterlin karşılığında bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! İngiliz basını duyurdu

Ayrıca Danimarkalı oyuncuyu Sevilla, Lille ve Bologna'nın da istediği biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! İngiliz basını duyurdu

2026'ya kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Nelsson, 2021'de 7 milyon Euro'ya Kopenhag'dan alınmıştı.

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