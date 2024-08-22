TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! İngiliz basını duyurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Victor Nelsson'la Premier Lig'den bir takımın ilgilendiği iddia edildi. İşte o takım ve detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Young Boys'un kazandığı penaltıyı Filip Ugrinic gole çevirerek takımını tekrar öne geçirdi.
Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, Young Boys'a 3-2 yenilerek tur şansını İstanbul'a bırakmış oldu.
Öte yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekipte transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.
Son olarak İngiliz basınından Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
The Guardian'ın haberine göre Premier Lig ekiplerinden West Ham United hala bir stoper arayışında ve Victor Nelsson potansiyel bir hedef.
West Ham, Nelsson'un transferini 12 milyon Sterlin karşılığında bitirmek istiyor.
Ayrıca Danimarkalı oyuncuyu Sevilla, Lille ve Bologna'nın da istediği biliniyor.
2026'ya kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Nelsson, 2021'de 7 milyon Euro'ya Kopenhag'dan alınmıştı.
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