UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ | İşte Galatasaray'ın maçı sonrası oluşan sıralama....
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Çekişmeli mücadelenin ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte Türkiye'nin puanı ve sıralamadaki yeri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 00:20 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 00:25
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3-) İSPANYA: 89,489
4-) ALMANYA: 86,624
5-) FRANSA: 66,831
6-) HOLLANDA: 61,300
7-) PORTEKİZ: 53,316
8-) BELÇİKA: 48,800
9-) TÜRKİYE: 38,600
10-) ÇEKYA: 36,050
11-) İSKOÇYA: 36,050
12-) İSVİÇRE: 32,975
13-) AVUSTURYA: 32,600
14-) NORVEÇ: 31,625
15-) YUNANİSTAN: 31,525
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