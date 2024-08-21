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UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ | İşte Galatasaray'ın maçı sonrası oluşan sıralama....

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Çekişmeli mücadelenin ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte Türkiye'nin puanı ve sıralamadaki yeri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 00:20 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 00:25
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UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ | İşte Galatasaray'ın maçı sonrası oluşan sıralama....

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olan Galatasaray, mücadeleden 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu karşılaşma sonrası UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte o sıralama...

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ | İşte Galatasaray'ın maçı sonrası oluşan sıralama....

1-) İNGİLTERE: 104,303

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ | İşte Galatasaray'ın maçı sonrası oluşan sıralama....

2-) İTALYA: 90,284

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ | İşte Galatasaray'ın maçı sonrası oluşan sıralama....

3-) İSPANYA: 89,489

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ | İşte Galatasaray'ın maçı sonrası oluşan sıralama....

4-) ALMANYA: 86,624

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ | İşte Galatasaray'ın maçı sonrası oluşan sıralama....

5-) FRANSA: 66,831

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ | İşte Galatasaray'ın maçı sonrası oluşan sıralama....

6-) HOLLANDA: 61,300

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ | İşte Galatasaray'ın maçı sonrası oluşan sıralama....

7-) PORTEKİZ: 53,316

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ | İşte Galatasaray'ın maçı sonrası oluşan sıralama....

8-) BELÇİKA: 48,800

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ | İşte Galatasaray'ın maçı sonrası oluşan sıralama....

9-) TÜRKİYE: 38,600

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ | İşte Galatasaray'ın maçı sonrası oluşan sıralama....

10-) ÇEKYA: 36,050

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ | İşte Galatasaray'ın maçı sonrası oluşan sıralama....

11-) İSKOÇYA: 36,050

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ | İşte Galatasaray'ın maçı sonrası oluşan sıralama....

12-) İSVİÇRE: 32,975

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ | İşte Galatasaray'ın maçı sonrası oluşan sıralama....

13-) AVUSTURYA: 32,600

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ | İşte Galatasaray'ın maçı sonrası oluşan sıralama....

14-) NORVEÇ: 31,625

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