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TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni prensi deniliyordu! Galatasaray'da o isim yolcu

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Okan Buruk'un yeni prensi denilen o oyuncunun geleceği hakkında kritik karar verildi. Futbolcu, takımdan yolcu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 16:59
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TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni prensi deniliyordu! Galatasaray'da o isim yolcu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni prensi deniliyordu! Galatasaray'da o isim yolcu

Cimbom'da büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir'in ayrılığına sıcak bakılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni prensi deniliyordu! Galatasaray'da o isim yolcu

Sezon öncesi antrenman kampında Okan Buruk'un en beğendiği futbolculardan birisi olan Yusuf Demir tek bir resmi maçta bile süre almadı.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni prensi deniliyordu! Galatasaray'da o isim yolcu

Sabah'ta yer alan habere göre 21 yaşındaki futbolcunun oynama garantisi verecek bir kulübe kiralanması gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni prensi deniliyordu! Galatasaray'da o isim yolcu

Sarı-kırmızılılar, istediği teklif gelmezse genç oyuncuyu kadroda tutacak.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni prensi deniliyordu! Galatasaray'da o isim yolcu

Yusuf, 14 yabancı içerisinde kendine yer bulacak.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni prensi deniliyordu! Galatasaray'da o isim yolcu

Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer almayan Yusuf Demir için Galatasaray taraftarları tepki göstermiş genç yeteneğin Mertens'in yerine oynaması gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

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