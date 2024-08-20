TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni prensi deniliyordu! Galatasaray'da o isim yolcu
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Okan Buruk'un yeni prensi denilen o oyuncunun geleceği hakkında kritik karar verildi. Futbolcu, takımdan yolcu...
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Sabah'ta yer alan habere göre 21 yaşındaki futbolcunun oynama garantisi verecek bir kulübe kiralanması gündeme geldi.
Sarı-kırmızılılar, istediği teklif gelmezse genç oyuncuyu kadroda tutacak.
Yusuf, 14 yabancı içerisinde kendine yer bulacak.
Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer almayan Yusuf Demir için Galatasaray taraftarları tepki göstermiş genç yeteneğin Mertens'in yerine oynaması gerektiği yönünde görüş bildirmişti.
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