Edremitli muaythai sporcusu dünya şampiyonluğu için Malezya yolcusu!

Edremitli muaythai sporcusu Deniz Bazancir, Haziran ayında Malezya'da düzenlenecek Okul Sporları Dünya Şampiyonası'nda altın madalya için ringe çıkacak. Avrupa şampiyonu ve Türkiye ikincisi olan genç sporcu, ilçe kaymakamı tarafından kabul edildi. İşte detaylar...

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçenin gururu olan Avrupa şampiyonu ve Türkiye ikincisi unvanlı milli sporcu Deniz Bazancir ile Balkan şampiyonu Mihrimah Bazancir'i makamında ağırladı. Başarılı sporcu Deniz Bazancir, haziran ayında Malezya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında altın madalya hedefiyle ringe çıkacak.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sporun ve sporcuların uluslararası arenada elde ettiği başarılar göğüs kabartmaya devam ediyor. Zehra Ferhatoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan ve Muaythai branşında Okul Sporları Avrupa Şampiyonluğu ile Türkiye İkinciliği dereceleri bulunan Deniz Bazancir, dünya kürsüsünün zirvesine çıkmak için gün sayıyor. Genç yetenek, 16-21 Haziran tarihleri arasında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi, Balıkesir'i ve Edremit'i temsil edecek.

ŞAMPİYON KARDEŞLER KAYMAKAMLIK MAKAMINDA

Dünya şampiyonluğu hedefiyle Malezya yolculuğuna hazırlanan Deniz Bazancir'e, kendisiyle aynı branşta mücadele eden ve Balkan Şampiyonluğu derecesi bulunan 13 yaşındaki başarılı sporcu kardeşi Mihrimah Bazancir de eşlik etti. Şampiyon sporcuları, antrenörlerini ve okul idarecilerini makamında kabul eden Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, gençlerin hazırlık süreçleri ve spora başlama hikayeleri hakkında bilgi alarak başarılarını yakından inceledi.

KAYMAKAM ODABAŞ: "DESTEĞİMİZ HER ZAMAN SÜRECEK"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getiren Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, gençlerin spordaki bu başarılarının tüm ilçeye büyük bir motivasyon sağladığını ifade etti. Deniz Bazancir'e Malezya'daki zorlu müsabakalar öncesinde başarılar dileyen Kaymakam Odabaş, "Gençlerimizin uluslararası arenalarda şanlı bayrağımızı dalgalandırması bizler için en büyük mutluluktur. Bu büyük başarıda emeği geçen başta sporcularımız olmak üzere, onları yetiştiren antrenörlerimizi ve öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Edremit Kaymakamlığı olarak spora ve sporcularımıza olan desteklerimiz her zaman artarak sürecektir" dedi.

Ziyaret, Kaymakam Ahmet Odabaş'ın dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak olan Deniz Bazancir ve Balkan şampiyonu Mihrimah Bazancir'e gerçekleştirdiği hediye takdimi ve başarı temennilerinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Brighton'da sezonun oyuncusu Ferdi! 01:20
Tottenham'dan kritik kayıp! 00:18
