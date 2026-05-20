Muğla Bisiklet Takımı, Milli Takıma 3 sporcu kazandırdı!

Muğla Büyükşehir Belediyesi kıta bisiklet takımından takım kaptanı Halil İbrahim Doğan ve genç sporcu Arda Tekirdağ, Arnavutluk'ta düzenlenecek olan yarış için milli takıma davet edildiler.

7 kişiden oluşan Yol Bisikleti Büyük Erkek Milli Takımımızdan iki sporcunun Muğla dan olması büyük sevince neden oldu.

Branko Filip, Abdullah Yıldırım ve Ali Osman Çelik antranörlüğündeki Milli Takımın kadrosunda Burak Abay, Tahir Buğra Yiğit, Arda Tekirdağ, Ali İhsan Eğin, Kaan Soylu Özkalbim, Halil İbrahim Doğan ve Ahmet Can Akpınar bulunuyor.

Geçtiğimiz ay Muğla Büyükşehir Belediyesi kıta bisiklet takımından Timur Öztoprak'ın milli takıma davet edilmesi ile birlikte milli takımda görev alan sporcu sayısının üçe çıktığını söyleyen takım genel koordinatörü İlker Cömert, "Altı ay önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet'i arasın girişimleriyle kurduğumuz takım, gösterdiği başarıyla milli takıma sporcu vermesi Muğla'mız adına çok önemlidir" dedi.