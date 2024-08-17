TRANSFER HABERLERİ | Copa America'nın yıldızı Galatasaray'a gelecek!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak transferde gündemine flaş bir isim daha girdi. Sarı-kırmızılıların, Copa America'nın o yıldızı için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte haberin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu anlamda sarı-kırmızılılarda gündeme flaş bir isim daha geldi.
Galatasaray, İngiltere'ye dönmek isteyen Zaha'nın yerine yeni planını yaptı.
Sarı-kırmızılılarda Jhon Arias'ın ismi ön plana çıktı.
Okan Buruk, Zaha'dan sonra teknik kapasitesi yüksek bir oyuncunun kadroya katılmasını talep etti.
Yönetim de Buruk'un onayıyla birlikte Kolombiyalı sağ açık için resmi girişimlere başlamayı planlıyor.
Finansal sorunları bulunan Fluminense, Arias'ın bonservisinin yüzde 50'sine sahip.
Sanchez'in vatandaşı olan ve iyi bir Copa America geçiren genç kanat oyuncusu, devam eden sezonla birlikte 35 karşılaşmada 8 gol 6 asist katkısı sağladı.
DİĞER