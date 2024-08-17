Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Copa America'nın yıldızı Galatasaray'a gelecek!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak transferde gündemine flaş bir isim daha girdi. Sarı-kırmızılıların, Copa America'nın o yıldızı için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Copa America'nın yıldızı Galatasaray'a gelecek!

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERLERİ | Copa America'nın yıldızı Galatasaray'a gelecek!

Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Copa America'nın yıldızı Galatasaray'a gelecek!

Cimbom lige 2'de 2 ile başlarken transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Copa America'nın yıldızı Galatasaray'a gelecek!

Bu anlamda sarı-kırmızılılarda gündeme flaş bir isim daha geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Copa America'nın yıldızı Galatasaray'a gelecek!

Galatasaray, İngiltere'ye dönmek isteyen Zaha'nın yerine yeni planını yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Copa America'nın yıldızı Galatasaray'a gelecek!

Sarı-kırmızılılarda Jhon Arias'ın ismi ön plana çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Copa America'nın yıldızı Galatasaray'a gelecek!

Okan Buruk, Zaha'dan sonra teknik kapasitesi yüksek bir oyuncunun kadroya katılmasını talep etti.

TRANSFER HABERLERİ | Copa America'nın yıldızı Galatasaray'a gelecek!

Yönetim de Buruk'un onayıyla birlikte Kolombiyalı sağ açık için resmi girişimlere başlamayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Copa America'nın yıldızı Galatasaray'a gelecek!

Finansal sorunları bulunan Fluminense, Arias'ın bonservisinin yüzde 50'sine sahip.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan bir transfer daha! Anlaşma tamam Fırtına'dan bir transfer daha! Anlaşma tamam 10:50
Mallorca - Real Madrid maçı ne zaman? Mallorca - Real Madrid maçı ne zaman? 10:50
Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 10:47
Chelsea - Manchester City maçı ne zaman? Chelsea - Manchester City maçı ne zaman? 10:43
Brentford - Crystal Palace maçı ne zaman? Brentford - Crystal Palace maçı ne zaman? 10:40
Ferdi transferinde sürpriz gelişme! Brighton derken... Ferdi transferinde sürpriz gelişme! Brighton derken... 10:27
Daha Eski
Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 10:12
Çorumspor FK - Karagümrük maçı saat kaçta? Çorumspor FK - Karagümrük maçı saat kaçta? 10:09
Gençlerbirliği - Boluspor maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Boluspor maçı saat kaçta? 10:06
Iğdır - Adanaspor maçı saat kaçta? Iğdır - Adanaspor maçı saat kaçta? 10:02
"VAR müdahalesi doğru!" "VAR müdahalesi doğru!" 09:56
Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:47