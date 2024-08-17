Haberler Galatasaray

Galatasaray ve Real Madrid'den tarihi transfer savaşı! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Real Madrid'in de istediği genç yıldıza talip olduğunu yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 13:42
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
Galatasaray ve Real Madrid'den tarihi transfer savaşı! Yer yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu.

Galatasaray ve Real Madrid'den tarihi transfer savaşı! Yer yerinden oynayacak

Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup ederek ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray ve Real Madrid'den tarihi transfer savaşı! Yer yerinden oynayacak

Aslan'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Galatasaray ve Real Madrid'den tarihi transfer savaşı! Yer yerinden oynayacak

Ev sahibi takımın tek golüyse 45. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi.

Galatasaray ve Real Madrid'den tarihi transfer savaşı! Yer yerinden oynayacak

Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Galatasaray'da gözler transfer çevrildi.

Galatasaray ve Real Madrid'den tarihi transfer savaşı! Yer yerinden oynayacak

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Galatasaray ve Real Madrid'den tarihi transfer savaşı! Yer yerinden oynayacak

Transfer dönemini bir an önce bitirmek istediklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Hem eksiklerimiz var, hem hazırlık dönemindeyiz. Yani bu hazırlık dönemini tamamlıyoruz ve transfer dönemi var.

Galatasaray ve Real Madrid'den tarihi transfer savaşı! Yer yerinden oynayacak

Hem biliyorsunuz transfer döneminde de oyuncuların kafaları daha karışık oluyor. Bunu da bir an önce yıkmak istiyoruz. Yani transfer dönemi bittikten sonra bizim için daha net bir şekilde oyuncuları işin içine çekebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Real Madrid'den tarihi transfer savaşı! Yer yerinden oynayacak

Transfer döneminin son gününe kadar çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray ile ilgili gündemi sallayacak bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray ve Real Madrid'den tarihi transfer savaşı! Yer yerinden oynayacak

GERMAN BARBAS SAVAŞI

İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Uruguay ekibi Penarol'da forma giyen ve geleceğin yıldızı arasında gösterilen 16 yaşındaki orta saha oyuncusu German Barbas ile ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray ve Real Madrid'den tarihi transfer savaşı! Yer yerinden oynayacak

AS kaynaklı haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Real Madrid ve Benfica'nın da oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

Galatasaray ve Real Madrid'den tarihi transfer savaşı! Yer yerinden oynayacak

Haberde ayrıca kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Barbas'ın bonservisinin %60'ının 12 milyon Euro olduğu aktarıldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! F.Bahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! 13:42
G.Saray ve R. Madrid'den tarihi transfer savaşı! G.Saray ve R. Madrid'den tarihi transfer savaşı! 13:42
Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR'ı açıklandı! Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR'ı açıklandı! 13:00
Lazio - Venezia maçı ne zaman? Lazio - Venezia maçı ne zaman? 12:16
Cagliari - Roma maçı ne zaman? Cagliari - Roma maçı ne zaman? 12:12
Hellas Verona - Napoli maçı ne zaman? Hellas Verona - Napoli maçı ne zaman? 12:08
Daha Eski
Beşiktaş'a La Liga'dan bomba transfer! Beşiktaş'a La Liga'dan bomba transfer! 12:04
F.Bahçe'de Oosterwolde endişesi! 2 İngiliz kulübü... F.Bahçe'de Oosterwolde endişesi! 2 İngiliz kulübü... 11:58
Bologna - Udinese maçı ne zaman? Bologna - Udinese maçı ne zaman? 11:55
İptal edilen golden önce faul var mı? Fırat Aydınus yorumladı İptal edilen golden önce faul var mı? Fırat Aydınus yorumladı 11:39
Rennes - Lyon maçı ne zaman? Rennes - Lyon maçı ne zaman? 11:13
F.Bahçe'den ayrılmak istemiyor! F.Bahçe'den ayrılmak istemiyor! 11:12