Galatasaray ve Real Madrid'den tarihi transfer savaşı! Yer yerinden oynayacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Real Madrid'in de istediği genç yıldıza talip olduğunu yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ev sahibi takımın tek golüyse 45. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi.
Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Galatasaray'da gözler transfer çevrildi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.
Transfer dönemini bir an önce bitirmek istediklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Hem eksiklerimiz var, hem hazırlık dönemindeyiz. Yani bu hazırlık dönemini tamamlıyoruz ve transfer dönemi var.
Hem biliyorsunuz transfer döneminde de oyuncuların kafaları daha karışık oluyor. Bunu da bir an önce yıkmak istiyoruz. Yani transfer dönemi bittikten sonra bizim için daha net bir şekilde oyuncuları işin içine çekebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
Transfer döneminin son gününe kadar çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray ile ilgili gündemi sallayacak bir iddia ortaya atıldı.
GERMAN BARBAS SAVAŞI
İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Uruguay ekibi Penarol'da forma giyen ve geleceğin yıldızı arasında gösterilen 16 yaşındaki orta saha oyuncusu German Barbas ile ilgilendiğini yazdı.
AS kaynaklı haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Real Madrid ve Benfica'nın da oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.
Haberde ayrıca kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Barbas'ın bonservisinin %60'ının 12 milyon Euro olduğu aktarıldı.
German Barbas bu sezon Penarol formasıyla çıktığı 1 maçta 11 dakika süre aldı.
16 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
DİĞER