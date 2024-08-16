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Lucas Torreira: Kazandıkça iyileşiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 23:22
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Lucas Torreira: Kazandıkça iyileşiyoruz!

Galatasaray'da Lucas Torreira, Konyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE TORREIRA'NIN SÖZLERİ:

Şampiyon olduktan sonra bir sonraki sezon zor oluyor. Özellikle de iki sene üst üste olunca! Kazandıkça iyileşiyoruz ve kendimize güvenimiz geliyor. Zor maçlardı ama sonuç aldıkça kendimizi daha iyi hissediyor ve mutlu oluyoruz. Her zaman işimi yapmaya odaklanıyorum. Ben takımıma yardımcı olmak istiyorum. Asistlerimle de yardımcı oluyorum. Savunmada da görevlerim var. Bu dengeyi tutturmak gerekiyor.

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