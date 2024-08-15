GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih'te Sacha Boey depremi! Ayrılık...
Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray'dan dev bir bonservis ücretine Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yeni takımında beklentileri karşılayamadı. Alman devi de 23 yaşındaki sağ bekle ilgili flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Fransız oyuncunun bu sezon ağırlıklı olarak yedek kulübünde başlayacağı ve bulduğu fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiği aktarıldı.
23 yaşındaki futbolcunun beklentiyi karşılayamaması halinde ocak ayında gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öne sürüldü.
Bunun yanı sıra Bayern Münih kurmayları, Mazraoui'nin ayrılışıyla ilk 11'e kimin yerleşeceğine de karar verdi.
Alman devinin, sağ bekteki ilk tercihinin Josip Stanisic olduğu belirtildi.
REKOR BEDELLE GİTMİŞTİ
30 milyon euro net bonservis ve 5 milyon euroluk şarta bağlı bonusla Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu olmuştu.
2 MAÇTA SÜRE ALDI
Geçtiğimiz sezonun ortasında Alman devinin formasını giymeye başlayan Sacha Boey yalnıca 2 maçta 109 dakika süre bulabildi.
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