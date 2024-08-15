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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih'te Sacha Boey depremi! Ayrılık...

Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray'dan dev bir bonservis ücretine Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yeni takımında beklentileri karşılayamadı. Alman devi de 23 yaşındaki sağ bekle ilgili flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 10:31
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih'te Sacha Boey depremi! Ayrılık...

Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray'dan Sacha Boey'i 30+5 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Bayern Münih, transferde umduğunu bulamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih'te Sacha Boey depremi! Ayrılık...

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Fransız sağ bek, teknik heyetin gözünden düştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih'te Sacha Boey depremi! Ayrılık...

SACHA BOEY DEPREMİ

Akşam'ın Alman basınından derlediği habere göre; beklenen performansı veremeyen Sacha Boey, kulübün güvenini kaybetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih'te Sacha Boey depremi! Ayrılık...

Fransız oyuncunun bu sezon ağırlıklı olarak yedek kulübünde başlayacağı ve bulduğu fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih'te Sacha Boey depremi! Ayrılık...

23 yaşındaki futbolcunun beklentiyi karşılayamaması halinde ocak ayında gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih'te Sacha Boey depremi! Ayrılık...

Bunun yanı sıra Bayern Münih kurmayları, Mazraoui'nin ayrılışıyla ilk 11'e kimin yerleşeceğine de karar verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih'te Sacha Boey depremi! Ayrılık...

Alman devinin, sağ bekteki ilk tercihinin Josip Stanisic olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih'te Sacha Boey depremi! Ayrılık...

REKOR BEDELLE GİTMİŞTİ

30 milyon euro net bonservis ve 5 milyon euroluk şarta bağlı bonusla Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih'te Sacha Boey depremi! Ayrılık...

2 MAÇTA SÜRE ALDI

Geçtiğimiz sezonun ortasında Alman devinin formasını giymeye başlayan Sacha Boey yalnıca 2 maçta 109 dakika süre bulabildi.

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