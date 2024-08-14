TRANSFER HABERİ - İtalyanlar sol kanat oyuncusunu Galatasaray'a yazdı!

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO Haberde Galatasaray'ın transferi büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü belirtildi.

İtalya'nın Serie B ekibi Sassuolo'da forma giyen Lauriente'nin piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.