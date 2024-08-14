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TRANSFER HABERİ - İtalyanlar sol kanat oyuncusunu Galatasaray'a yazdı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Zaha'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yönetim alternatiflerini aramaya başladı. İtalyan basını sarı kırmızılıların Zaha'nın alternatifi olarak yıldız oyuncuya teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'nın alternatifi İtalya'dan geliyor!

Galatasaray transferde oldukça hareketli saatler yaşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'nın alternatifi İtalya'dan geliyor!

Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente için harekete geçtiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'nın alternatifi İtalya'dan geliyor!

Takvim'in İtalyan medyasından Tutto Mercato'dan derlediği habere göre Galatasaray, kısa süre içinde Sassuolo forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi teklif yapmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'nın alternatifi İtalya'dan geliyor!

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Haberde Galatasaray'ın transferi büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'nın alternatifi İtalya'dan geliyor!

İtalya'nın Serie B ekibi Sassuolo'da forma giyen Lauriente'nin piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'nın alternatifi İtalya'dan geliyor!

Fransız yıldız daha önce Rennes ve Lorient ekiplerinde de forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'nın alternatifi İtalya'dan geliyor!

Yapılacak teklifin ardından oyuncunun ve kulübün tutumuna göre transferin şekilleneceği dile getirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'nın alternatifi İtalya'dan geliyor!

69 MAÇTA 25 GOLE KATKI VERDİ
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Fransız yıldız için şimdiye kadar 13.1 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'nın alternatifi İtalya'dan geliyor!

Lauriente, Sassuolo dışında Lorient, Rennes ve US Orleans takımlarının formasını giydi.

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