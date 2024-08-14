TRANSFER HABERİ - İtalyanlar sol kanat oyuncusunu Galatasaray'a yazdı!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Zaha'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yönetim alternatiflerini aramaya başladı. İtalyan basını sarı kırmızılıların Zaha'nın alternatifi olarak yıldız oyuncuya teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ
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PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Haberde Galatasaray'ın transferi büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü belirtildi.
İtalya'nın Serie B ekibi Sassuolo'da forma giyen Lauriente'nin piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Fransız yıldız daha önce Rennes ve Lorient ekiplerinde de forma giydi.
Yapılacak teklifin ardından oyuncunun ve kulübün tutumuna göre transferin şekilleneceği dile getirildi.
69 MAÇTA 25 GOLE KATKI VERDİ
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Fransız yıldız için şimdiye kadar 13.1 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.
Lauriente, Sassuolo dışında Lorient, Rennes ve US Orleans takımlarının formasını giydi.
Sassuolo forması altında 69 maçta görev alan başarılı futbolcu, 13 gol attı ve 12 de asist yaptı.
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