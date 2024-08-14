TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Leverkusen'den kiralanacak

Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Derrick Köhn gibi isimlerin ayrılığı ile ilgili konuşan Galatasaray Kulübü Sportif Direktörü Cenk Ergün, bazı oyuncuların ayrılma talebi olduğunu ve tekliflerin değerlendirileceğini belirtmişti.

Bu isimler arasında en çok konuşulanlardan biri olan Wilfried Zaha ile Leicester City'nin ilgilendiği ve anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu biliniyordu. Oyuncu ile aynı zamanda Crystal Palace kulübü ilgileniyordu ve 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Premier Lig'e dönmek istediği belirtilmişti. Bugün Zaha'nın İngiltere hayali ile ilgili beklenmedik bir gelişme oldu.