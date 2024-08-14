TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Leverkusen'den kiralanacak
Galatasaray'dan ayrılığı konuşulan isimler arasında bulunan Wilfried Zaha ile ilgilenen Leicester City'de flaş gelişmeler oluyor. Zaha transferinde vergi engeline takılan kulüp, yapmak üzere olduğu transfer ile birlikte Zaha görüşmelerini rafa mı kaldırdı? İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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The Athletic'in aktardığı bilgiye göre, Zaha'nın Türkiye'den İngiltere'ye döndüğünde karşılaşacağı vergi yükümlülükleri, transferin önündeki en büyük engel olarak belirtiliyor.
Habere göre İngiltere'ye dönerken karşılaşacağı yüksek vergi oranları, bu transferi mali açıdan zorluyor ve bu nedenle hem Zaha hem de transferle ilgilenen kulüpler, bu maliyetlerin nasıl karşılanacağı konusunda temkinli davranmak zorunda kalıyor.
Bu belirsizlik devam ederken Zaha ile anlaşma ihtimali en yüksek görülen kulüp Leicester City, Zaha'ya alternatif bir oyuncuyu kiralamak üzere.
Fabrizio Romano'nun aktardığına göre İngiltere ekibi, Bayer Leverkusen ile Adam Hlozek konusunda anlaşmaya vardı.
Leicester'ın küme düşmemesi halinde satın alma opsiyonu devreye girecek ve Çek oyuncunun opsiyon bedeli 20 milyon Euro olarak belirlenecek.
Sol kanat bölgesinde de forma giyen oyuncunun kiralanması ile birlikte Zaha görüşmelerinin sonlanıp sonlanmayacağı ise merak konusu.
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