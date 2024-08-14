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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Leverkusen'den kiralanacak

Galatasaray'dan ayrılığı konuşulan isimler arasında bulunan Wilfried Zaha ile ilgilenen Leicester City'de flaş gelişmeler oluyor. Zaha transferinde vergi engeline takılan kulüp, yapmak üzere olduğu transfer ile birlikte Zaha görüşmelerini rafa mı kaldırdı? İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 16:19
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Leverkusen'den kiralanacak

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sezonun açılış maçında RAMS Park'ta Hatayspor'u 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, son zamanlarda yaşayacağı ayrılık iddiaları ile de gündemde.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Leverkusen'den kiralanacak

Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Derrick Köhn gibi isimlerin ayrılığı ile ilgili konuşan Galatasaray Kulübü Sportif Direktörü Cenk Ergün, bazı oyuncuların ayrılma talebi olduğunu ve tekliflerin değerlendirileceğini belirtmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Leverkusen'den kiralanacak

Bu isimler arasında en çok konuşulanlardan biri olan Wilfried Zaha ile Leicester City'nin ilgilendiği ve anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu biliniyordu. Oyuncu ile aynı zamanda Crystal Palace kulübü ilgileniyordu ve 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Premier Lig'e dönmek istediği belirtilmişti. Bugün Zaha'nın İngiltere hayali ile ilgili beklenmedik bir gelişme oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Leverkusen'den kiralanacak

The Athletic'in aktardığı bilgiye göre, Zaha'nın Türkiye'den İngiltere'ye döndüğünde karşılaşacağı vergi yükümlülükleri, transferin önündeki en büyük engel olarak belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Leverkusen'den kiralanacak

Habere göre İngiltere'ye dönerken karşılaşacağı yüksek vergi oranları, bu transferi mali açıdan zorluyor ve bu nedenle hem Zaha hem de transferle ilgilenen kulüpler, bu maliyetlerin nasıl karşılanacağı konusunda temkinli davranmak zorunda kalıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Leverkusen'den kiralanacak

Bu belirsizlik devam ederken Zaha ile anlaşma ihtimali en yüksek görülen kulüp Leicester City, Zaha'ya alternatif bir oyuncuyu kiralamak üzere.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Leverkusen'den kiralanacak

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre İngiltere ekibi, Bayer Leverkusen ile Adam Hlozek konusunda anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Leverkusen'den kiralanacak

Leicester'ın küme düşmemesi halinde satın alma opsiyonu devreye girecek ve Çek oyuncunun opsiyon bedeli 20 milyon Euro olarak belirlenecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Leverkusen'den kiralanacak

Sol kanat bölgesinde de forma giyen oyuncunun kiralanması ile birlikte Zaha görüşmelerinin sonlanıp sonlanmayacağı ise merak konusu.

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