TRANSFER HABERİ | Premier Lig'den Zaha'ya yeni bir sürpriz talip!

Galatasaray ise anlaşmadan kiralama bedeli elde edip muhasebe defterine artı olarak geçirmek ve harcama limitinde yer açmak istiyordu.

İki kulüple de görüşmeler sürerken HITC'ye göre Tottenham, Londra'daki eski rakibinin kanat oyuncusu ile sözleşme imzalamak için devreye girdi.