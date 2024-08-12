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TRANSFER HABERİ | Premier Lig'den Zaha'ya yeni bir sürpriz talip!

Galatasaray'ın Fildişili oyuncusu Wilfried Zaha'ya eski kulübü Crystal Palace ve Leicester City'nin ardından sürpriz bir Premier Lig takımı teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte o takım ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 12:39
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TRANSFER HABERİ | Premier Lig'den Zaha'ya yeni bir sürpriz talip!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da arka arkaya yaşanan Wilfried Zaha gelişmelerine bir yenisi daha eklendi.

TRANSFER HABERİ | Premier Lig'den Zaha'ya yeni bir sürpriz talip!

Mirror'ın haberine göre sarı kırmızılılar, Crystal Palace'tan Galatasaray'a gelen Fildişili oyuncunun haftalık 300 bin Pound maaşını karşılamakta zorlanıyordu.

TRANSFER HABERİ | Premier Lig'den Zaha'ya yeni bir sürpriz talip!

Tecrübeli sağ kanat oyuncusunu satarak gelir elde etmeyi amaçlayan Galatasaray'ın kapısını önce oyuncunun eski kulübü Crystal Palace çalmıştı.

TRANSFER HABERİ | Premier Lig'den Zaha'ya yeni bir sürpriz talip!

Tekrardan Premier Lig'de oynamaya sıcak bakan Zaha'ya eski takımının ardından Leicester City'nin de talip olduğu öğrenilmişti.

TRANSFER HABERİ | Premier Lig'den Zaha'ya yeni bir sürpriz talip!

İki kulübün de yakından ilgilendiği oyuncu için Galatasaray'la görüşmeleri sürüyorken bu kulüplere bir yenisi daha eklendi.

TRANSFER HABERİ | Premier Lig'den Zaha'ya yeni bir sürpriz talip!

İngiliz medyasına göre Leicester City'nin transfere Crystal Palace'a göre daha yakın olduğu biliniyordu fakat kulüp, oyuncu için kiralama bedeli ödemek istemiyordu.

TRANSFER HABERİ | Premier Lig'den Zaha'ya yeni bir sürpriz talip!

Galatasaray ise anlaşmadan kiralama bedeli elde edip muhasebe defterine artı olarak geçirmek ve harcama limitinde yer açmak istiyordu.

TRANSFER HABERİ | Premier Lig'den Zaha'ya yeni bir sürpriz talip!

İki kulüple de görüşmeler sürerken HITC'ye göre Tottenham, Londra'daki eski rakibinin kanat oyuncusu ile sözleşme imzalamak için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ | Premier Lig'den Zaha'ya yeni bir sürpriz talip!

Eğer Tottenham, Galatasaray ile anlaşmaya varabilirse Premier Lig'i iyi bilen tecrübeli bir kanat oyuncusunu kadrosuna katma fırsatı elde edecek.

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