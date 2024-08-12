TRANSFER HABERİ | Premier Lig'den Zaha'ya yeni bir sürpriz talip!
Galatasaray'ın Fildişili oyuncusu Wilfried Zaha'ya eski kulübü Crystal Palace ve Leicester City'nin ardından sürpriz bir Premier Lig takımı teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte o takım ve detaylar...
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Tekrardan Premier Lig'de oynamaya sıcak bakan Zaha'ya eski takımının ardından Leicester City'nin de talip olduğu öğrenilmişti.
İki kulübün de yakından ilgilendiği oyuncu için Galatasaray'la görüşmeleri sürüyorken bu kulüplere bir yenisi daha eklendi.
İngiliz medyasına göre Leicester City'nin transfere Crystal Palace'a göre daha yakın olduğu biliniyordu fakat kulüp, oyuncu için kiralama bedeli ödemek istemiyordu.
Galatasaray ise anlaşmadan kiralama bedeli elde edip muhasebe defterine artı olarak geçirmek ve harcama limitinde yer açmak istiyordu.
İki kulüple de görüşmeler sürerken HITC'ye göre Tottenham, Londra'daki eski rakibinin kanat oyuncusu ile sözleşme imzalamak için devreye girdi.
Eğer Tottenham, Galatasaray ile anlaşmaya varabilirse Premier Lig'i iyi bilen tecrübeli bir kanat oyuncusunu kadrosuna katma fırsatı elde edecek.
Bu anlaşma aynı zamanda hem Zaha'ya daha önce başarılı olduğu bir lige geri dönme şansı verecek ve hem de Galatasaray'ın harcama limiti planlarını yoluna koyacak.
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