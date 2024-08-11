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Molde planı

Sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Sol bek ve orta saha bölgelerine takviye planlayan Galatasaray, Norveç'in Molde kulübünün kapısını çalıyor. Daha önce sol bek için temasa geçilen Mathias Lovik ile orta sahada düşünülen Emil Breivik adı öne çıkıyor. 20 yaşındaki Lovik ve 24 yaşındaki Breivik'in, Molde'nin ilk 11'de vazgeçilmez isimlerinden olması transferi zora sokuyor. Galatasaray'da sol bek transferinde Derrick Köhn'ün durumu da belirleyici olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Molde planı

Sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Sol bek ve orta saha bölgelerine takviye planlayan Galatasaray, Norveç'in Molde kulübünün kapısını çalıyor. Daha önce sol bek için temasa geçilen Mathias Lovik ile orta sahada düşünülen Emil Breivik adı öne çıkıyor. 20 yaşındaki Lovik ve 24 yaşındaki Breivik'in, Molde'nin ilk 11'de vazgeçilmez isimlerinden olması transferi zora sokuyor. Galatasaray'da sol bek transferinde Derrick Köhn'ün durumu da belirleyici olacak.

LINNES REFERANSI

Molde'den Lovik ve Breivik'i listesine alan Galatasaray'da en önemli referans Martin Linnes olacak. 2026- 2021 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Linnes, şu anda Molde'de forma giyiyor. Lovik ve Breivik ile takım arkadaşı olan tecrübeli futbolcudan olumlu referans alındığı belirtiliyor.

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