Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası
Transferde vites artıran Galatasaray, yeni sezon takviyelerine devam etmeyi planlıyor. Derrick Köhn'ün yerine transfer yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, dünyanın en iyi sol beklerinden birini gündemine aldı. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Cimbom, bu gole 80. dakikada Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin penaltısıyla cevap vererek skoru eşitledi.
Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise Aslan ile ilk Süper Lig maçına çıkan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılılara 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Diğer yandan Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk, "Transfer dönemi bitene kadar gidenler de olabilir, biz de oyuncu alabiliriz"
"Buna hazır olmamız gerekiyor. Kadromuzu her mevkide en az 2 oyuncunun olduğu geniş bir kadro olarak tutmak istiyoruz"
"Burada yaptığımız takviyeler her zaman bizim için önemli. 3 önemli transfer yaptık ama daha oyuncu alabiliriz"
"Transfer devam ettiği sürece, ihtiyacımız olduğu sürece. Bu süreçte de o ihtiyaçlarımızı görüyoruz"
"Takım 2 senenin şampiyonu ve içimizde çok önemli oyuncular var, çok önemli kadroya sahibiz" ifadelerini kullanmıştı.
Bu bağlamda Galatasaray transfer harekatını hızlandırdı.
Sol bek bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, ses getirecek bir imzaya hazırlanıyor.
A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray'ın, Liverpool forması giyen Andrew Robertson'ı listesine aldığı iddia edildi.
Tecrübeli sol bek 2017 yılından bu Kırmızılar'ın formasını giyiyor.
Cimbom, kanayan yarasını İskoç yıldız ile iyileştirmeyi planlıyor.
Robertson, Liverpool formasıyla kariyerinde 297 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda takımına 20 gol ve 80 asistlik katkı sağladı.
Yıldız ismin İngiliz devi ile olan sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek.
Robertson'ın bonservis değeri 30 milyon Euro olarak biliniyor.
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