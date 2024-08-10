Haberler Galatasaray

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

Transferde vites artıran Galatasaray, yeni sezon takviyelerine devam etmeyi planlıyor. Derrick Köhn'ün yerine transfer yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, dünyanın en iyi sol beklerinden birini gündemine aldı. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 11:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

Son 2 sezonun lig şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu sezona şok bir yenilgiyle başladı.

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçına çıkan sarı kırmızılılar, bu kez Hatayspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

Maçta golsüz geçen ilk yarının ardından Hatayspor, 52. dakikada Joelson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

Cimbom, bu gole 80. dakikada Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin penaltısıyla cevap vererek skoru eşitledi.

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise Aslan ile ilk Süper Lig maçına çıkan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılılara 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

Diğer yandan Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

Teknik direktör Okan Buruk, "Transfer dönemi bitene kadar gidenler de olabilir, biz de oyuncu alabiliriz"

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

"Buna hazır olmamız gerekiyor. Kadromuzu her mevkide en az 2 oyuncunun olduğu geniş bir kadro olarak tutmak istiyoruz"

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

"Burada yaptığımız takviyeler her zaman bizim için önemli. 3 önemli transfer yaptık ama daha oyuncu alabiliriz"

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

"Transfer devam ettiği sürece, ihtiyacımız olduğu sürece. Bu süreçte de o ihtiyaçlarımızı görüyoruz"

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

"Takım 2 senenin şampiyonu ve içimizde çok önemli oyuncular var, çok önemli kadroya sahibiz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

Bu bağlamda Galatasaray transfer harekatını hızlandırdı.

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

Sol bek bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, ses getirecek bir imzaya hazırlanıyor.

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray'ın, Liverpool forması giyen Andrew Robertson'ı listesine aldığı iddia edildi.

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

Tecrübeli sol bek 2017 yılından bu Kırmızılar'ın formasını giyiyor.

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

Cimbom, kanayan yarasını İskoç yıldız ile iyileştirmeyi planlıyor.

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

Robertson, Liverpool formasıyla kariyerinde 297 maça çıktı.

Galatasaray dünyanın en iyi sol beklerinden birini getiriyor! Transferde yılın bombası

Bu karşılaşmalarda takımına 20 gol ve 80 asistlik katkı sağladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea - Inter maçı saat kaçta? Chelsea - Inter maçı saat kaçta? 11:00
F.Bahçe'ye 2.5 milyon Euro'luk piyango! Transfer resmileşiyor F.Bahçe'ye 2.5 milyon Euro'luk piyango! Transfer resmileşiyor 10:58
Crystal Palace - Nantes maçı saat kaçta? Crystal Palace - Nantes maçı saat kaçta? 10:54
Atletico Madrid - Juventus maçı saat kaçta? Atletico Madrid - Juventus maçı saat kaçta? 10:47
Arsenal - Lyon maçı saat kaçta? Arsenal - Lyon maçı saat kaçta? 10:43
Liverpool - Sevilla maçı saat kaçta? Liverpool - Sevilla maçı saat kaçta? 10:29
Daha Eski
Fırtına ligi Sivas'ta açıyor! Fırtına ligi Sivas'ta açıyor! 10:15
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı detayları! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı detayları! 10:03
G.Saray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir G.Saray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir 09:54
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş çalım! G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş çalım! 09:44
Ankaragücü - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? 09:19
Beşiktaş yeni sezona Samsun'da başlıyor! Beşiktaş yeni sezona Samsun'da başlıyor! 09:19