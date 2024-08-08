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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan transfer bombaları! 3 yıldız birden...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da bir süredir transfer sessizliği sürüyordu ancak yönetim bu sessizliği 3 transfer bombasıyla dağıtmak istiyor. İşte sarı-kırmızılıların listesinde yer alan o isimler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan transfer bombaları! 3 yıldız birden...

Galatasaray sol bek transferinde önemli bir ismi listesine aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Lucas Digne transferi için çalışma başlattı. Aslan, Fransız futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan transfer bombaları! 3 yıldız birden...

31 yaşındaki sol bekin kulübü Aston Villa ile resmi görüşmeler başladı. Galatasaray'ın 1 yıllık kiralama teklifini Premier Lig ekibine ilettiği belirtildi. Ayrıca sarı-kırmızılıların Digne'nin 1 yıllık maaşını ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan transfer bombaları! 3 yıldız birden...

ÖNCELİĞİ İNGİLTERE

Aston Villa'nın sportif direktörü Monchi ile görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncu için kiralama ücreti ödemek istemediği, fakat Digne'nin tüm maaşını 1 yıllık kiralama kapsamında karşılamayı önerdiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan transfer bombaları! 3 yıldız birden...

Ancak oyuncu tarafının bu teklife sıcak bakmadığı kaydedildi. Premier Lig'de devam etmek isteyen Digne'nin Galatasaray'ın teklifine olumsuz yaklaştığı dile getirildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan transfer bombaları! 3 yıldız birden...

REGUILON DA LİSTEDE

G.Saray için bir başka sol bek adayı yine İngiltere'den oldu. 2020'den bu yana Tottenham'da yer alan sol bek Sergio Reguilon'un Aslan'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan transfer bombaları! 3 yıldız birden...

İspanyol futbolcu için Tottenham ile görüşmelerin başlayacağı aktarıldı. 27 yaşındaki Sergio Reguilon geçen sezon kiralık olarak oynadığı Manchester United ve Brentford formalarıyla çıktığı 28 maçta 4 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan transfer bombaları! 3 yıldız birden...

LAPORTE SESLERİ

Transfer çalışmaları kapsamında savunma hattına takviye arayan Galatasaray, stoperde Aymeric Laporte'u gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan transfer bombaları! 3 yıldız birden...

Al Nassr'da forma giyen İspanya milli takımının stoperi Laporte'un hedefler arasında olduğu kaydedildi. İspanyol basınında çıkan haberlerde, Süper Kupa'da 5-0'lık bir yenilgi alan Galatasaray'ın savunma hattını güçlendireceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan transfer bombaları! 3 yıldız birden...

30 yaşındaki Aymeric Laporte, Al Nassr formasıyla geçen sezon çıktığı 39 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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