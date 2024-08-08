TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan transfer bombaları! 3 yıldız birden...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da bir süredir transfer sessizliği sürüyordu ancak yönetim bu sessizliği 3 transfer bombasıyla dağıtmak istiyor. İşte sarı-kırmızılıların listesinde yer alan o isimler... GS SPOR HABERLERİ
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Ancak oyuncu tarafının bu teklife sıcak bakmadığı kaydedildi. Premier Lig'de devam etmek isteyen Digne'nin Galatasaray'ın teklifine olumsuz yaklaştığı dile getirildi.
REGUILON DA LİSTEDE
G.Saray için bir başka sol bek adayı yine İngiltere'den oldu. 2020'den bu yana Tottenham'da yer alan sol bek Sergio Reguilon'un Aslan'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi.
İspanyol futbolcu için Tottenham ile görüşmelerin başlayacağı aktarıldı. 27 yaşındaki Sergio Reguilon geçen sezon kiralık olarak oynadığı Manchester United ve Brentford formalarıyla çıktığı 28 maçta 4 asist kaydetti.
LAPORTE SESLERİ
Transfer çalışmaları kapsamında savunma hattına takviye arayan Galatasaray, stoperde Aymeric Laporte'u gündemine aldı.
Al Nassr'da forma giyen İspanya milli takımının stoperi Laporte'un hedefler arasında olduğu kaydedildi. İspanyol basınında çıkan haberlerde, Süper Kupa'da 5-0'lık bir yenilgi alan Galatasaray'ın savunma hattını güçlendireceği ifade edildi.
30 yaşındaki Aymeric Laporte, Al Nassr formasıyla geçen sezon çıktığı 39 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
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