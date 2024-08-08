TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki...
Galatasaray'da takımın en önemli isimlerinden Lucas Torreira hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı kırmızılıların 28 yaşındaki yıldızı için flaş bir takım devreye girdi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yönetim özellikle takıma katkısı çok az olan isimlerle yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyordu.
Ancak Galatasaray'ın transfer gündemine dair beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Taraftarların sevgilisi konumunda bulunan Lucas Torreira için sürpriz bir takımın devreye girdiği ortaya çıktı.
Konuya dair haberi ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar...
LUCAS TORREIRA'YA FLAŞ TALİP!
Dotsport'ta yer alan habere göre; İtalyan devi Juventus, 28 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Juventus'un Douglas Luiz ve Kephren Thuram gibi isimlerin yanına Lucas Torreira'yı da ekleyebileceği kaydedildi.
Torreira'nın, Juventus için adının henüz netlik kazanmasa da önümüzdeki haftalarda yeniden ön plana çıkabileceği belirtildi.
Bunun yanı sıra haberde, yıldız futbolcunun Cenova ve Floransa'daki deneyimlerinin ardından üst düzey bir lige tekrardan dönebileceği vurgulandı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Uruguaylı orta sahanın, Galatasaray ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
Geçen sezon sarı kırmızılılarla 47 maça çıkan Torreira, 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
1.66 boyundaki futbolcu kariyerinde Arsenal, Fiorentina, Atletico Madrid, Sampdoria ve Pescara gibi takımlarda da ter dökmüştü.
DİĞER