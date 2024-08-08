TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki...

Torreira'nın, Juventus için adının henüz netlik kazanmasa da önümüzdeki haftalarda yeniden ön plana çıkabileceği belirtildi.

Bunun yanı sıra haberde, yıldız futbolcunun Cenova ve Floransa'daki deneyimlerinin ardından üst düzey bir lige tekrardan dönebileceği vurgulandı.