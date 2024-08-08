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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki...

Galatasaray'da takımın en önemli isimlerinden Lucas Torreira hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı kırmızılıların 28 yaşındaki yıldızı için flaş bir takım devreye girdi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 14:53
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Kubilay Açıkgün
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki...

Süper Lig'de yeni sezonu Hatayspor maçıyla açacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki...

Cimbom bir yandan lige konsantre olurken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki...

Sarı kırmızılılarda gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki...

Yönetim özellikle takıma katkısı çok az olan isimlerle yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyordu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki...

Ancak Galatasaray'ın transfer gündemine dair beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki...

Taraftarların sevgilisi konumunda bulunan Lucas Torreira için sürpriz bir takımın devreye girdiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki...

Konuya dair haberi ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki...

LUCAS TORREIRA'YA FLAŞ TALİP!

Dotsport'ta yer alan habere göre; İtalyan devi Juventus, 28 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki...

Juventus'un Douglas Luiz ve Kephren Thuram gibi isimlerin yanına Lucas Torreira'yı da ekleyebileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki...

Torreira'nın, Juventus için adının henüz netlik kazanmasa da önümüzdeki haftalarda yeniden ön plana çıkabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki...

Bunun yanı sıra haberde, yıldız futbolcunun Cenova ve Floransa'daki deneyimlerinin ardından üst düzey bir lige tekrardan dönebileceği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki...

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Uruguaylı orta sahanın, Galatasaray ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki...

Geçen sezon sarı kırmızılılarla 47 maça çıkan Torreira, 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki...

1.66 boyundaki futbolcu kariyerinde Arsenal, Fiorentina, Atletico Madrid, Sampdoria ve Pescara gibi takımlarda da ter dökmüştü.

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