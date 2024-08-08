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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların yollarını ayırmak istediği o isme, eski takımının talip olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 10:02
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, transfer konusuna dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

Başarılı hoca, "Transfer döneminde hep teklifler olacak. Bizim de başka takımlarla görüştüğümüz teklifler oluyor"

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

"Transfer sezonu bitene kadar bunları hep yaşayacağız. Hem Kerem hem de Köhn bizim oyuncumuz ve bizimle devam edecekler. Tabii bir gelişme olursa burada en doğru kararı verecek olan kulübümüz"

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

"Şu an oyuncularımız bizimle, cuma günü çok önemli bir maça çıkacağız. Ben teknik adam olarak bu maçlara odaklanmak istiyorum"

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

"Transfer dönemi benim için hep zorlu geçiyor. Transfer dönemi bittikten sonra, kadro netleştikten sonra performanslar daha yukarı gidiyor"

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

"O yüzden bir an önce lige odaklanmamız gerekiyor. Teklifler gelecek, bizden teklifler gidecek ama şu anda oyuncularımız bizimle"

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

"Transfer dönemi bitene kadar gidenler de olabilir, biz de oyuncu alabiliriz. Buna hazır olmamız gerekiyor"

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

"Kadromuzu her mevkide en az 2 oyuncunun olduğu geniş bir kadro olarak tutmak istiyoruz"

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

"Burada yaptığımız takviyeler her zaman bizim için önemli. 3 önemli transfer yaptık ama daha oyuncu alabiliriz"

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

"Transfer devam ettiği sürece, ihtiyacımız olduğu sürece. Bu süreçte de o ihtiyaçlarımızı görüyoruz"

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

"Takım 2 senenin şampiyonu ve içimizde çok önemli oyuncular var, çok önemli kadroya sahibiz" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

Öte yandan Galatasaray'da özellikle Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyordu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

Bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Crystal Palace'tan katılan Wilfried Zaha için yeni bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

Fildişi Sahilli oyuncu geçtiğimiz sezon sonuna doğru teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihleri arasında yer almıyordu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

Ntvspor'un İngiliz basınından derlediği habere göre, Crystal Palace'ın 31 yaşındaki eski oyuncusunu yeniden kiralamak için Galatasaray'la temaslara başladığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor

Premier Lig ekibinin, yaklaşık 8,5 sezon formasını giyen Zaha'nın maaşını ödemeye hazır olduğu da kaydedildi.

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