TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a piyango vurdu! Eski takımına dönüyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların yollarını ayırmak istediği o isme, eski takımının talip olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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"Transfer sezonu bitene kadar bunları hep yaşayacağız. Hem Kerem hem de Köhn bizim oyuncumuz ve bizimle devam edecekler. Tabii bir gelişme olursa burada en doğru kararı verecek olan kulübümüz"
"Şu an oyuncularımız bizimle, cuma günü çok önemli bir maça çıkacağız. Ben teknik adam olarak bu maçlara odaklanmak istiyorum"
"Transfer dönemi benim için hep zorlu geçiyor. Transfer dönemi bittikten sonra, kadro netleştikten sonra performanslar daha yukarı gidiyor"
"O yüzden bir an önce lige odaklanmamız gerekiyor. Teklifler gelecek, bizden teklifler gidecek ama şu anda oyuncularımız bizimle"
"Transfer dönemi bitene kadar gidenler de olabilir, biz de oyuncu alabiliriz. Buna hazır olmamız gerekiyor"
"Kadromuzu her mevkide en az 2 oyuncunun olduğu geniş bir kadro olarak tutmak istiyoruz"
"Burada yaptığımız takviyeler her zaman bizim için önemli. 3 önemli transfer yaptık ama daha oyuncu alabiliriz"
"Transfer devam ettiği sürece, ihtiyacımız olduğu sürece. Bu süreçte de o ihtiyaçlarımızı görüyoruz"
"Takım 2 senenin şampiyonu ve içimizde çok önemli oyuncular var, çok önemli kadroya sahibiz" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Galatasaray'da özellikle Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyordu.
Bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Crystal Palace'tan katılan Wilfried Zaha için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fildişi Sahilli oyuncu geçtiğimiz sezon sonuna doğru teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihleri arasında yer almıyordu.
Ntvspor'un İngiliz basınından derlediği habere göre, Crystal Palace'ın 31 yaşındaki eski oyuncusunu yeniden kiralamak için Galatasaray'la temaslara başladığı öne sürüldü.
Premier Lig ekibinin, yaklaşık 8,5 sezon formasını giyen Zaha'nın maaşını ödemeye hazır olduğu da kaydedildi.
Galatasaray formasıyla 43 resmi maça çıkan Zaha, bu mücadelelerde 10 gol atıp, 5 asistlik performans sergiledi.
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