TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu için ayrılık iddiaları her geçen gün daha da artarken o bölge için gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Transferde ince eleyip sık dokuyan Aslan, 25 yaşındaki milli oyuncunun ayrılması halinde alternatifini belirledi. İşte detaylar...
CİMBOM'DAN ISAKSEN HAMLESİ!
İtalyan basınında çıkan ve aspor.com.tr'den Göksel Taşova'nın derlediği habere göre; Kerem'in ayrılması halinde G.Saray, Lazio'dan Gustav Isaksen için harekete geçecek.
23 yaşındaki sağ kanat, sarı-kırmızılılara gelmesi halinde Nelsson ve Jelert ile birlikte 3. Danimarkalı oyuncu olacak.
Geçtiğimiz sezon Lazio'da 40 maça çıkan Isaksen, 3 gol - 4 asistlik performans gösterdi ve 1.678 dakika sahada kaldı.
Çizme temsilcisiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Isaksen, geçtiğimiz yaz 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
GUSTAV ISAKSEN KİMDİR?
Gustav Isaksen, 19 Nisan 2001'de Danimarka'nın Hjerk kentinde dünyaya geldi. Futbola Midtjylland altyapısında başladı.
2019'da A takıma yükselen Isaksen, 2023'te 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'nun yolunu tuttu.
Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...
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