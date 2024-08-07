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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu için ayrılık iddiaları her geçen gün daha da artarken o bölge için gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 19:57
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek

Trendyol Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek

Sarı-kırmızılılar şu ana dek 3 takviye yaparken, takımdaki yıldızlar için flaş iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek

Son olarak Spartak Moskova'nın Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Cimbom'a teklif sunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek

Transferde ince eleyip sık dokuyan Aslan, 25 yaşındaki milli oyuncunun ayrılması halinde alternatifini belirledi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek

CİMBOM'DAN ISAKSEN HAMLESİ!

İtalyan basınında çıkan ve aspor.com.tr'den Göksel Taşova'nın derlediği habere göre; Kerem'in ayrılması halinde G.Saray, Lazio'dan Gustav Isaksen için harekete geçecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek

23 yaşındaki sağ kanat, sarı-kırmızılılara gelmesi halinde Nelsson ve Jelert ile birlikte 3. Danimarkalı oyuncu olacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek

Geçtiğimiz sezon Lazio'da 40 maça çıkan Isaksen, 3 gol - 4 asistlik performans gösterdi ve 1.678 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek

Çizme temsilcisiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Isaksen, geçtiğimiz yaz 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek

GUSTAV ISAKSEN KİMDİR?

Gustav Isaksen, 19 Nisan 2001'de Danimarka'nın Hjerk kentinde dünyaya geldi. Futbola Midtjylland altyapısında başladı.

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