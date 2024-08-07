Galatasaray'dan bir isim daha gidiyor!
Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Aynı zamanda sarı kırmızılı ekipte çok sayıda veda yaşanırken, bu listeye yeni biri daha eklenmiş bulunmakta. İşte Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 15:18 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 15:24
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Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar son olarak Galatasaray altyapısından Baran Demiroğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattı. 19 yaşındaki genç futbolcunun transferi resmen duyuruldu.
Fatih Karagümrük'ün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kiralık olarak kadromuza kattığımız Baran, kariyerine Galatasaray'da başladı, 7 yıl Galatasaray altyapısında forma giydi. Önceki sezon Süper Lig'de 2 maça çıkan Baran, milli formayı da giyme şansı buldu. Baran Demiroğlu'na, Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
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