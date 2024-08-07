Galatasaray'dan bir isim daha gidiyor!

Galatasaray'da yaşanılan Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında hareketlilik devam ediyor. Transfer görüşmeleri hız kazanırken kulüpten ayrılan isimlere bir yenisi daha eklendi. Sarı kırmızılı taraftarların beklenmedik bir farkla kaybettikleri maçtan dolayı Okan Buruk'a karşı eleştirileri devam ederken teknik direktör, Süper Lig'in açılış maçında ilk 11'de değişikliğe gideceğini belirtti.

Galatasaray sezonun açılış maçında Hatayspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Peki Cimbom, hangi oyuncusunu kiralık olarak gönderdiği için vedalaşmak zorunda kaldı? İşte o isim ve gittiği takım...