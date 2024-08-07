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Galatasaray'dan bir isim daha gidiyor!

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Aynı zamanda sarı kırmızılı ekipte çok sayıda veda yaşanırken, bu listeye yeni biri daha eklenmiş bulunmakta. İşte Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 15:18 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 15:24
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G.Saray'dan bir isim daha gidiyor!

Galatasaray'da yaşanılan Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında hareketlilik devam ediyor. Transfer görüşmeleri hız kazanırken kulüpten ayrılan isimlere bir yenisi daha eklendi. Sarı kırmızılı taraftarların beklenmedik bir farkla kaybettikleri maçtan dolayı Okan Buruk'a karşı eleştirileri devam ederken teknik direktör, Süper Lig'in açılış maçında ilk 11'de değişikliğe gideceğini belirtti.

G.Saray'dan bir isim daha gidiyor!

Galatasaray sezonun açılış maçında Hatayspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Peki Cimbom, hangi oyuncusunu kiralık olarak gönderdiği için vedalaşmak zorunda kaldı? İşte o isim ve gittiği takım...

G.Saray'dan bir isim daha gidiyor!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın 19 yaşındaki genç futbolcusu Baran Demiroğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

G.Saray'dan bir isim daha gidiyor!

Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar son olarak Galatasaray altyapısından Baran Demiroğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattı. 19 yaşındaki genç futbolcunun transferi resmen duyuruldu.

G.Saray'dan bir isim daha gidiyor!

Fatih Karagümrük'ün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kiralık olarak kadromuza kattığımız Baran, kariyerine Galatasaray'da başladı, 7 yıl Galatasaray altyapısında forma giydi. Önceki sezon Süper Lig'de 2 maça çıkan Baran, milli formayı da giyme şansı buldu. Baran Demiroğlu'na, Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

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