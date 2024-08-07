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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'e teklif!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. İki isme aynı takım talip oldu ve teklifini sarı-kırmızılılara iletti. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 18:49 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 21:15
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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'e teklif!

Rus kulübü Spartak Moskova, Galatasaray'ın kapısını iki yıldız oyuncusu için çaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'e teklif!

Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn ikilisine talip oldu. Rus devi, iki oyuncu için toplam 20 + 2 milyon euro teklif sundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'e teklif!

Kısa süre önce gelen Spartak Moskova'nın teklifinin 13 milyon euro'luk kısmının Kerem Aktürkoğlu, 7 + 2 milyon euroluk kısmının ise Köhn için olduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'e teklif!

Moskova kulübünün kulüp, oyuncu ve temsilcileriyle görüştüğü ancak henüz bir anlaşmanın olmadığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'e teklif!

KEREM'İN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avila, Rus basınına yaptığı açıklamada "Galatasaray ve Spartak Moskova anlaşmaya vardı. Fakat Kerem'in kişisel şartları konusunda hala anlaşamadık. Kerem, Spartak Moskova'ya sıcak bakıyor ancak kişisel şartları netleştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'e teklif!

KEREM BONSERVİSSİZ İMZALADI

2020 yazında bedelsiz olarak 24Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı formayla çıktığı 174 resmi maçta 44 gol atıp 39 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'e teklif!

KÖHN İÇİN 3.35 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Şubat 2024'te Alman kulübü Hannover'den 3.35 milyon euro bonservisle transfer ettiği 25 yaşındaki Gana kökenli Alman sol bek Köhn, oynadığı 16 resmi maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

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