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Emin Bayram Westerlo’da

Aslan'ın genç oyuncusu Emin Bayram, Westerlo'ya transfer oldu. Bir süre önce taraftar tepkisi nedeniyle ertelenen transfer dün resmen gerçekleşti. 21 yaşındaki stoper, Belçika'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılar, bu transferden 4 milyon euro kazanacak. Ayrıca sonraki satışından yüzde 50 pay alacak Galatasaray, Emin'in satın alma önceliğine de sahip olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Emin Bayram Westerlo’da
Aslan'ın genç oyuncusu Emin Bayram, Westerlo'ya transfer oldu. Bir süre önce taraftar tepkisi nedeniyle ertelenen transfer dün resmen gerçekleşti. 21 yaşındaki stoper, Belçika'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılar, bu transferden 4 milyon euro kazanacak. Ayrıca sonraki satışından yüzde 50 pay alacak Galatasaray, Emin'in satın alma önceliğine de sahip olacak.
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