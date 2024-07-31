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Emin Bayram Westerlo’da
Aslan'ın genç oyuncusu Emin Bayram, Westerlo'ya transfer oldu. Bir süre önce taraftar tepkisi nedeniyle ertelenen transfer dün resmen gerçekleşti. 21 yaşındaki stoper, Belçika'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılar, bu transferden 4 milyon euro kazanacak. Ayrıca sonraki satışından yüzde 50 pay alacak Galatasaray, Emin'in satın alma önceliğine de sahip olacak.
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