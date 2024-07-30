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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık vakti! İşte yeni takımı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar yapacağı takviyeler için mekik dokurken, Fransız basını o isim için flaş bir iddia ortaya attı ve takımdan ayrılabileceğini ifade etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 09:57
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MEHMET GÖKSEL TAŞOVA
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık vakti! İşte yeni takımı

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da, flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık vakti! İşte yeni takımı

Şu ana kadar Michy Batshuayi ve Elias Jelert'i açıklayan sarı-kırmızılılarda, sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık vakti! İşte yeni takımı

Bu doğrultuda Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık vakti! İşte yeni takımı

DUBOIS FRANSA YOLCUSU!

Çıkan haberlere göre; geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de tamamlayan Leo Dubois, G.Saray'la yol ayrımına gidiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık vakti! İşte yeni takımı

29 yaşındaki sol bekin sarı-kırmızılıların gelecek planlamalarında yer almadığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık vakti! İşte yeni takımı

Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'in oyuncuyu istediği ve bu transferin 1-1.5 milyon Euro'ya bitebileceği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık vakti! İşte yeni takımı

Leo Dubois geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maça çıkarken 1 gol - 7 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık vakti! İşte yeni takımı

LEO DUBOIS KİMDİR?

Leo Dubois, 14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık vakti! İşte yeni takımı

2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık vakti! İşte yeni takımı

2022 yazında 2.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık vakti! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılılarla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro...

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