TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık vakti! İşte yeni takımı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar yapacağı takviyeler için mekik dokurken, Fransız basını o isim için flaş bir iddia ortaya attı ve takımdan ayrılabileceğini ifade etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
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DUBOIS FRANSA YOLCUSU!
Çıkan haberlere göre; geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de tamamlayan Leo Dubois, G.Saray'la yol ayrımına gidiyor.
29 yaşındaki sol bekin sarı-kırmızılıların gelecek planlamalarında yer almadığı belirtildi.
Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'in oyuncuyu istediği ve bu transferin 1-1.5 milyon Euro'ya bitebileceği iddia edildi.
Leo Dubois geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maça çıkarken 1 gol - 7 asistlik performans gösterdi.
LEO DUBOIS KİMDİR?
Leo Dubois, 14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı.
2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu.
2022 yazında 2.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılılarla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro...
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