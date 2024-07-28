Wendel Galatasaray'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.