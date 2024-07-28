Wendel Galatasaray'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın transferi için uzun uğraşlar verdiği ve son olarak Zenit'e 20 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği Zenit'li futbolcu Wendel, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brezilyalı orta saha oyuncusu, geleceğiyle ilgili konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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Galatasaray, 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.
Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.
İkinci takviyesini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcuyu takımda tuttu.
Sarı-kırmızılılar, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ziyech'e hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceğini açıkladı.
Aslan üçüncü transferini ise teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla takviye yapılmasını istediği sağ bek bölgesine gerçekleştirdi.
Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.
Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.
Galatasaray'da sağ bek transferinin ardından gözler orta saha transferine çevrildi.
Sarı-kırmızılıların orta saha adayları arasında başı çeken isimlerden biri de Zenit forması giyen Wendel oldu.
Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Wendel transferiyle ilgili konuştu.
"WENDEL TRANSFERİNDE ISRARCIYIZ"
Hatipoğlu, "Wendel kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Kadroya katmak için çalışmalar yaptığımız bir oyuncu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor ancak oynamış olduğu kulüp en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor, biz burada ısrarcıyız. Süreçte negatif bir durum yok. Bu kadar iyi oyuncuları takımları da bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu zor süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Rusya Ligi'nde sezona bomba gibi bir giriş yapan Wendel, 4-0 kazandıkları Rusya maçının ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
ZENIT'TE KALIYOR
Milliyet'in derlediği habere göre; takımda kalacağını açıklayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Dürüst olmak gerekirse, sezona bu şekilde başlayacağımı düşünmüyordum. Süper Kupa maçında iki kez asist yaptım. Sezonun ilk lig maçında iki kez ve bugün bir kez daha asist yaptım. Önemli olan bunu sürdürmemiz. Umarım Maksim Glushenkov'a tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim. Zenit'e yardım etmek beni mutlu ediyor. Sadece takımıma yardım etmek ve Zenit'in benden istediği şeyi sahaya yansıtmak istiyorum. İstatistiklerimi geliştirmek için daha çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.
Wendel bu sezon Rusya Ligi'nde Zenit formasıyla 3 maça çıktı.
26 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Brezilyalı yıldızın Zenit ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Wendel'in güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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