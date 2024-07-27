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GALATASARAY HABERLERİ - Orta saha transferini Icardi bitiriyor! Arjantinli yıldızı ikna edecek

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Elias Jelert'i kadrosun katan Cimbom orta saha takviyesi için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldızı Icardi'nin devreye girmesiyle bitirecek. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Orta saha transferini Icardi bitiriyor! Arjantinli yıldızı ikna edecek

Elias Jelert'i alarak ile sağ bek transferini yapan Galatasaray'da sıra orta sahada.

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GALATASARAY HABERLERİ - Orta saha transferini Icardi bitiriyor! Arjantinli yıldızı ikna edecek

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GALATASARAY HABERLERİ - Orta saha transferini Icardi bitiriyor! Arjantinli yıldızı ikna edecek

Arjantin basını, sarı-kırmızılıların Boca Juniors takımının 22 yaşındaki yıldızı için devreye girdiğini duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Orta saha transferini Icardi bitiriyor! Arjantinli yıldızı ikna edecek

Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gözüken Fernandez'in kulübüyle sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Orta saha transferini Icardi bitiriyor! Arjantinli yıldızı ikna edecek

Ama mukavelesinde '13 milyon euro'ya serbest' kalır maddesi var.

GALATASARAY HABERLERİ - Orta saha transferini Icardi bitiriyor! Arjantinli yıldızı ikna edecek

Sarı-kırmızılı yönetim bu açığı kullanmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Orta saha transferini Icardi bitiriyor! Arjantinli yıldızı ikna edecek

Ayrıca transferde Mauro İcardi'nin de devreye girdiği belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Orta saha transferini Icardi bitiriyor! Arjantinli yıldızı ikna edecek

Hem 8 hem 10 numarada oynayabilen 1.79 boyundaki yıldızı Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Orta saha transferini Icardi bitiriyor! Arjantinli yıldızı ikna edecek

Ama Aslan'ın bir adım önde olduğu dile getiriliyor.

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