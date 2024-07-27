GALATASARAY HABERLERİ - Orta saha transferini Icardi bitiriyor! Arjantinli yıldızı ikna edecek
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Elias Jelert'i kadrosun katan Cimbom orta saha takviyesi için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldızı Icardi'nin devreye girmesiyle bitirecek. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gözüken Fernandez'in kulübüyle sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
Ama mukavelesinde '13 milyon euro'ya serbest' kalır maddesi var.
Sarı-kırmızılı yönetim bu açığı kullanmayı planlıyor.
Ayrıca transferde Mauro İcardi'nin de devreye girdiği belirtiliyor.
Hem 8 hem 10 numarada oynayabilen 1.79 boyundaki yıldızı Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği belirtildi.
Ama Aslan'ın bir adım önde olduğu dile getiriliyor.
'Yeni Alex' olarak lanse edilen Fernandez için temaslar sürüyor.
DİĞER