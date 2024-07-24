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GALATASARAY LECCE MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, İtalya temsilcisi Lecce ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray kazanmak ve moral depolamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 09:53
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GALATASARAY LECCE MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Aslan, Lecce ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Lecce maçı 24 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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