Zenit'ten Wendel açıklaması! Galatasaray'a transfer olacak mı?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Orta saha takviyesi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Zenit forması giyen Wendel ile anlaşma sağladığı ve Brezilyalı futbolcuyla kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı öne sürülmüştü. Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Rus basınına yaptığı açıklamada Wendel'in sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili konuştu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 17:31 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 17:34
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Tecrübeli çalıştırıcı, "Gerekli listeyi yönetimimize verdik. Transfer çalışması özel bir şey. Transferin nasıl gittiğini dışarı söylersek yanlış yapmış oluruz.
Transferlerin biraz daha gizli kalması gerekiyor ama bizde açık bir şekilde ilerliyor. Türkiye'de herkes her şeyi biliyor.
İstediğimiz mevkiler belli. Görüştüğümüz oyuncular var. En kısa zamanda bu mevkileri değerlendireceğiz. Transfer çalışmalarının biraz daha gizli ilerlemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Buruk, orta saha transferiyle ilgili, "Orta sahada elimizde çok kaliteli oyuncular var ama oraya kalitemizi artıracak, nokta atışı bir oyuncu almak istiyoruz.
Burada da bütçemiz çok önemli. Başkanımız ve yönetimimiz çok önemli bir bütçe ayırdı. Bu transfer için en büyük fedakarlığın yapılacağını biliyoruz. Ancak piyasa çok yüksek.
Arabistan daha başlamadı ama bu sezon fiyatlar geçen sezona göre 2 katına çıktı. Bu dönemde yapılacak transferler daha zor oluyor. Ya çok büyük, kendi değerinin üzerinde paralar vereceksiniz ya da pazarlığı sürdürmek zorundasınız. İnşallah iki bölge için transfer bir an önce biter." ifadelerini kullandı.
Orta sahaya Lucas Torreira'nın yanına takviye yapacak olan Galatasaray'ın gündemindeki bir numaralı isim Zenit forması giyen Wendel...
Sarı-kırmızılıların Rus ekibinde forma giyen Brezilyalı futbolcuyla anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve oyuncuya yıllık 4 milyon Euro maaş ödeyeceği öne sürülmüştü.
Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Wendel'in Galatasaray'a transferine ilişkin Rus basınına açıklamalarda bulundu.
"WENDEL GALATASARAY İLE SÖZLEŞME İMZALAMADI"
Championat'a konuşan Medvedev, "Wendel'in Galatasaray ile sözleşme imzaladığı doğru değil. Kendisi hala Zenit'in oyuncusu." ifadelerini kullandı.
Wendel 2024/25 sezonunda Rus ekibiyle 2 resmi maça çıktı.
Brezilyalı futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Zenit ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Wendel'in güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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