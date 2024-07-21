Zenit'ten Wendel açıklaması! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Buruk, orta saha transferiyle ilgili, "Orta sahada elimizde çok kaliteli oyuncular var ama oraya kalitemizi artıracak, nokta atışı bir oyuncu almak istiyoruz.

Burada da bütçemiz çok önemli. Başkanımız ve yönetimimiz çok önemli bir bütçe ayırdı. Bu transfer için en büyük fedakarlığın yapılacağını biliyoruz. Ancak piyasa çok yüksek.