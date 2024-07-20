Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! İtalyanlar kiralama teklifi yaptı
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için iddialı kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Batshuayi ve Hakim Ziyech transferini açıklayan sarı kırmızılılarda gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Çizme basını İtalyan kulübünün genç oyuncuya kiralama teklifi yaptığını duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Genç oyuncu ile ilgili İtalyan medyasında haberler yer almaya devam ediyor.
Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Hellas Verona, Galatasaray ile transfer görüşmelerini sıklaştırdı.
İtalyan kulübünün, Cimbom'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ve görüşmelerin devam ettiği açıklandı.
24 yaşındaki milli oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
9 defa Türk Milli Takımı formasını giyen Yunus Akgün'ün 2 golü bulunuyor.
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