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Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! İtalyanlar kiralama teklifi yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için iddialı kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Batshuayi ve Hakim Ziyech transferini açıklayan sarı kırmızılılarda gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Çizme basını İtalyan kulübünün genç oyuncuya kiralama teklifi yaptığını duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 12:31
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Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! İtalyanlar kiralama teklifi yaptı

Yeni sezon kadro planlamasını yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! İtalyanlar kiralama teklifi yaptı

Bir yandan takıma katılacak isimler merak edilirken diğer yandan da ayrılacak isimler için görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! İtalyanlar kiralama teklifi yaptı

Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık geçiren Yunus Akgün için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! İtalyanlar kiralama teklifi yaptı

Genç oyuncu ile ilgili İtalyan medyasında haberler yer almaya devam ediyor.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! İtalyanlar kiralama teklifi yaptı

Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Hellas Verona, Galatasaray ile transfer görüşmelerini sıklaştırdı.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! İtalyanlar kiralama teklifi yaptı

İtalyan kulübünün, Cimbom'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ve görüşmelerin devam ettiği açıklandı.

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